Comenzó la audiencia para definir dónde se radicará la causa contra Alperovich por abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La audiencia pública para definir si la causa por abuso sexual que se le sigue al ex gobernador de Tucumán y actual senador José Alperovich se investigará en esa provincia o en la ciudad de Buenos Aires se inició esta mañana en los tribunales penales de la capital provincial.



Enrique Pidcone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones, abrió a las 10 la audiencia, que inició con el testimonio de los abogados que representan a la denunciante y a Alperovich, quien está de licencia de su cargo de senador.



La denunciante se presentó en tribunales y siguió a través de teleconferencia en una sala contigua la audiencia, mientras el ex gobernador no asistió.



El pasado 22 de noviembre, una joven de 29 años, sobrina Alperovich y quien trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación, tanto ante la justicia de Tucumán como en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.



El juez Mariano González Palazzo, integrante de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, firmó una resolución en la que indica que “siete son los hechos que denunció X contra su integridad sexual y por los cuales responsabilizó a José Alperovich; dos habrían ocurrido en esta Ciudad (de Buenos Aires) y los restantes en la provincia de Tucumán”.