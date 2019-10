Comenzó la distribución de urnas para elección presidencial en la capital de San Luis

La Secretaría Electoral Nacional comenzó hoy la distribución de las urnas que se utilizarán en los comicios generales de mañana en la capital de San Luis.



Por su parte, el gobierno de San Luis dispuso que la Policía provincial aporte más de 1.200 efectivos que quedarán bajo las órdenes del responsable del distrito electoral local.



Entre el miércoles y jueves último la secretaría electoral entregó al Correo Argentino las primeras urnas, bolsines de contingencia y el material necesario para las autoridades de mesa, que serán destinados al interior provincial, y hoy se completará la distribución de urnas en la capital provincial.



Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21 del domingo, se informó desde el organismo, y el escrutinio definitivo se iniciará en la tarde del martes próximo.



El Centro de Documentación Rápida del Centro de Gestión Municipal Domeniconi, ubicado en la ex terminal de ómnibus de avenida España y Rivadavia, informó que entregará DNIs hoy de 9 a 16, y mañana de 9 a 14.



En la provincia habrá 1.219 mesas de votación distribuidas en 236 escuelas y los sanluiseños se encontrarán con seis listas presidenciales y cuatro para diputados nacionales.



Quienes no asistan a sufragar podrán justificar la ausencia a través de internet en la página del Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral, contarán con un plazo de 60 días, y quienes no lo hagan serán sancionados con una multa que duplica el valor que se había impuesto para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto último.