En el sector del comercio actualmente hay una incertidumbre total. Después de la asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y de que haya habido una importante suba del dólar, las ventas en todas las áreas del comercio bajaron. Además, son muchos los casos en los que ya actualizaron precios debido a que sus proveedores se los aumentaron, incluso, hay ocasiones en las que no quieren venderles hasta que se estabilice la situación. Ante este panorama y pese a la baja siguen existiendo algunas ventas, muchos comerciantes optaron por quitar los valores de las góndolas.

Sobre el tema, el titular de la Cámara de Comercio, Leonardo Borgogno, explicó a DIARIO HUARPE que ellos dependen de forma directa de sus proveedores y que están teniendo algunos inconvenientes a la hora de abastecerse de mercadería.

“Nuestros proveedores son principalmente de Buenos Aires, la mayoría no da precios. Si uno tiene algo en stock y debe al proveedor, te hace una factura abierta, o sea que te actualiza el precio cuando lo pagues. Hay otros que no envían directamente los pedidos hasta que no tengan un horizonte claro”, comentó Borgogno.