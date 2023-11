Tras la culminación de la temporada de rugby XV, por los próximas tres semanas se pone en juego el Circuito de Seven de las Bodegas; competencia que organiza la Unión de Rugby de Cuyo (Mendoza) y acompaña la Unión Sanjuanina de Rugby en la que habrá tres sedes para dirimir al Campeón de la región. Comienza el Circuito de Seven de Rugby en la Región de Cuyo.

Este sábado, 4 de noviembre, se lleva a cabo la primera fecha en las instalaciones de Huazihul a partir de las 11 horas. De acuerdo a lo averiguado, participan por la provincia el club local, Universidad, San Juan RC, Sporting Club Alfiles y Jockey Club. Además, Pocito RC y Cóndor RC de Jáchal evalúan poder competir; mientras que Caucete no asiste debido a que no fue invitado por parte de la dirigencia sanjuanina según expresó el presidente de la institución Verdinegra; Carlos Lezcano.

Las otras dos jornadas se van a disputar en la vecina provincia. El sábado 11 la sede es Banco de Mendoza en el predio de Buena Nueva y el 18 de noviembre en casa de Liceo ubicado en Luján de Cuyo.

Vale destacar que la modalidad de Seven es diferente al rugby XV. Los equipos se componen con siete jugadores titulares y cinco suplentes (en este certamen son ocho suplentes) que juegan dos minutos de siete minutos cada uno con dos minutos de descanso. El sistema de marcación es: cinco tantos para el try, dos para las conversiones y tres para el drop o penal. Este último no es muy utilizado, pues demanda mucho tiempo para ejecutarlo.

En cada fecha se pone en juego Copa Oro, Plata, Bronce y Estímulo. Tras la finalización en las tres sedes se realiza una tabla general con la sumatoria de los puntos. El que finalice primero se consagra Campeón del Circuito y clasifica al Seven de Reñaca; certamen que se disputa a principio del 2024 en Chile.