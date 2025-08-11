En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, llega al Teatro Sarmiento "Gelato", un espectáculo musical que combina diversión, aprendizaje y emociones en una historia inspiradora para los más pequeños. Con funciones los días 13 y 14 de agosto, esta obra promete ser una experiencia inolvidable para niños y familias, con un mensaje lleno de esperanza, amistad y superación.

La obra narra la historia de Gelato, un joven soñador y creativo que dedica su vida a elaborar helados extraordinarios. Su mayor deseo es que sus creaciones sean reconocidas en todo el mundo, pero su camino está lleno de obstáculos. Al llegar a un pueblo donde las heladerías ya están establecidas, enfrenta el rechazo y la competencia. Además, un engaño lo lleva a firmar un contrato injusto en una lavandería, donde queda atrapado en un trabajo que no desea. Sin saber leer ni escribir, Gelato descubre, gracias a la ayuda de nuevos amigos, el poder de la educación y la importancia de nunca rendirse.

Dirigido por Sonia Belmonte y con una producción de Acapella, Gelato es mucho más que un simple entretenimiento: es una herramienta pedagógica que busca transmitir valores fundamentales como la perseverancia, la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de la alfabetización. A través de canciones, coreografías y un vibrante despliegue escénico, la obra invita a los niños a reflexionar sobre la confianza en sí mismos y la constancia para alcanzar sus metas.

Las funciones están programadas en dos horarios diarios (10:00 y 14:30 horas), con una duración de 60 minutos, lo que la hace ideal para colegios y familias. Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden reservarse a través de los contactos proporcionados. Además, como parte de su enfoque educativo, el equipo de producción ofrece material pedagógico complementario para que los docentes puedan trabajar los temas abordados en el aula.

Con un elenco encabezado por talentosos actores y músicos, y una producción que incluye escenografía, vestuario y luces cuidadosamente diseñadas, Gelato se presenta como una opción cultural imperdible en este mes dedicado a los niños. Una historia dulce, llena de color y enseñanzas, que promete dejar una huella positiva en cada espectador.

Detalles prácticos:

Fechas: 13 y 14 de agosto.

Horarios: 10:00 y 14:30 horas.

Lugar: Teatro Sarmiento.

Duración: 60 minutos.

Entradas: $8.000 (reservas al 2644053023 / 1153836665).

Recomendación: Apto para todo público, especialmente nivel inicial y primaria.