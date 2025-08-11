Miguel Uribe Turbay, de 38 años, senador de la República y precandidato presidencial de Colombia, falleció hoy en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su muerte puso fin a una lucha de más de dos meses en estado crítico, luego de ser víctima de un brutal atentado sicarial.

El ataque contra el congresista ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Mientras participaba en un evento de campaña y se dirigía a la multitud, un adolescente camuflado entre los asistentes le disparó a muy corta distancia. El senador recibió varios impactos de bala, incluyendo en la pierna y dos en la cabeza. Fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro y, dada la gravedad de sus heridas, fue remitido a la Fundación Santa Fe para atención de emergencia.

Publicidad

Desde el atentado, Uribe Turbay permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estrictos cuidados, y su evolución presentó breves momentos de mejoría, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorehabilitación. Sin embargo, su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. La situación se agravó durante el fin de semana del 9 de agosto, cuando sufrió una fuerte hemorragia intracraneal. Su fallecimiento fue informado oficialmente este lunes 11 de agosto.

Minutos antes de la confirmación oficial de su muerte, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un emotivo mensaje en redes sociales junto a una foto de ambos. En sus palabras, Tarazona despidió a su esposo expresando: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Publicidad

El asesinato de Uribe Turbay generó un rechazo unánime en todo el país y reavivó la indignación contra la violencia política. La senadora María Fernanda Cabal expresó su "profundo dolor" y lamentó la pérdida de "un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país". Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la tragedia, afirmando que “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Las autoridades actuaron con rapidez tras el atentado. El presunto autor material, un joven de 15 años, fue detenido minutos después de los disparos. En videos que se viralizaron, el adolescente reconoció haber disparado “por plata” y “por su familia”. Adicionalmente, la Fiscalía vinculó a otros cinco adultos como sospechosos de participar como coautores y encubridores, entre ellos fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como supuesto coordinador del crimen.