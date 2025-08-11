La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) expresó su rotundo rechazo a la descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, que le arrebató la medalla de oro obtenida en la prueba contrarreloj durante los Panamericanos Junior en Asunción. El comunicado oficial de la entidad no dudó en describir la resolución del jurado de comisarios como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".

Según la UCRA, la supuesta irregularidad detectada en el asiento de la bicicleta de Kalejman es completamente infundada, dado que dicho elemento fue "medido y aprobado en varias oportunidades antes de la largada". La organización incluso destacó que "luego de un reclamo formal de otra delegación, todo estaba en regla", lo que refuerza la percepción de una decisión injusta.

La entidad rechazó "categóricamente esta decisión" al considerarla "no solo arbitraria e injusta, sino que, además, lesiona la credibilidad de la competencia y atenta contra la igualdad de condiciones que todo deporte debe garantizar". En este sentido, la UCRA está "exigiendo explicaciones inmediatas a las autoridades correspondientes y evaluando todas las acciones reglamentarias y legales para que este fallo sea revisado".

El comunicado concluyó con un firme respaldo al joven deportista, afirmando que "para nosotros, para el ciclismo argentino y para todos los que vieron la carrera, Mateo Kalejman es el legítimo campeón". La UCRA enfatizó que "el ciclismo argentino merece respeto, y nuestros deportistas también", dejando claro su compromiso con la defensa de los derechos y la integridad de sus atletas.