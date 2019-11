Comienza el juicio contra un ex intendente por encargar el crimen de su esposa en San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex intendente de la ciudad puntana de La Calera y otros dos imputados comenzarán a ser juzgados el martes por el crimen de la esposa del jefe comunal, quien fue asesinada a balazos en 2016, informaron hoy fuentes judiciales.



El debate, que comenzará a las 9.30, estará a cargo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Correccional número 1 de San Luis, y en el banquillo de los acusados estarán el ex intendente Diego Lorenzetti, Edivaldo de Oliveira Pereira y Cristian Leandro Vílchez, todos ellos acusados del homicidio de Romina Aguilar



El crimen de Aguilar fue cometido el 30 de enero de 2016 alrededor de las 6.40, en la puerta de su casa del barrio FAECAP, en el norte de la ciudad de San Luis, donde la mujer residía junto a su esposo e hijo.



Cuando la víctima sacó su camioneta Renault Duster negra para viajar a La Calera, fue sorprendida por dos jóvenes armados que iban en moto.



Los agresores la tomaron de la ropa, la arrastraron unos diez metros por el suelo, le dispararon dos balazos y escaparon en el mismo rodado sin robar nada, lo derivó en que se investigara si el hecho estaba vinculado con la actividad comercial o política de Lorenzetti, oriundo de la provincia de Santa Fe y radicado en San Luis.



Lorenzetti había ganado las elecciones por la intendencia de La Calera en 2014, luego de haberse impuesto por sólo dos votos en la interna del PJ, desplazando a los hermanos Leyes, quienes desde hacía muchos años se alternaban el mando en esa comuna.



El ex intendente llega al juicio acusado de ser el autor intelectual de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso del arma de fuego”.



Mientras que Pereira y Vílchez están acusados de ser coautores materialmente responsables del delito de “homicidio doblemente calificado por mediar promesa remuneratoria y uso de arma de fuego”, ya que el ex jefe comunal les habría pagado para cometer el crimen.



La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima reveló que Aguilar recibió dos impactos de bala calibre 45, de las cuales la primera ingresó por la parte superior izquierda del tórax, perforó el pulmón derecho, luego su brazo derecho y finalmente su mano izquierda, la cual habría puesto como mecanismo de defensa.



El segundo disparo le ingresó por detrás de la cabeza, al lado de la oreja, y le ocasionó la ruptura de órbita, salió por su ceja izquierda, y se incrustó en su mano derecha. La bala quedó alojada entre el índice y el pulgar.



El primer disparo fue el que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico, una gran hemorragia que ocasiona la muerte en pocos minutos por la que Aguilar habría caído al piso boca abajo y en la agonía habría recibido el segundo tiro.



El tribunal que juzgará el homicidio está compuesto por los jueces Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata, mientras que como fiscal de Cámara actuará Carolina Monte Riso.



En tanto, la defensa de Lorenzetti estará representada por Marcos Juárez y Natalia Sarmiento; la de Vílchez por Jorge Sosa y la de Pereira por Olga Allende e Iván Coria.