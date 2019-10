Comienza la asamblea del FMI con un informe sobre la economía global y expectativa argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los principales dirigentes mundiales debatirán sobre el futuro de la economía global en el marco de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que deliberará desde mañana hasta el sábado próximo en Washington, en momentos que crecen los temores por una desaceleración de la actividad y Argentina está pendiente del desembolso de un tramo de US$ 5.400 millones del acuerdo vigente con el organismo. La delegación argentina llegará en dos tandas a Estados Unidos con la expectativa de lograr destrabar el desembolso de esos fondos, que forman parte del acuerdo "stand by" firmado con el FMI en 2018. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, viajará esta noche a Nueva York para disertar mañana en un encuentro del Consejo de las Américas al que asistirán inversores internacionales y empresarios. Para el miércoles, el presidente de la entidad monetaria se trasladará a Washington, para mantener reuniones de trabajo con el "staff" del FMI que atiende el caso argentino, encabezados por el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner y por el jefe de la División América del Sur, Roberto Cardarelli. Sandleris acudirá a esa cita acompañado por los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz, de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Pena. Allí comenzará la tarea de convencer a los técnicos del organismo financiero internacional de la necesidad de aprobar el cumplimiento de las pautas acordadas en el "stand by" vigente. La agenda de Sandleris para el miércoles próximo incluye además reuniones representantes de grupos inversores. En tanto, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará el miércoles por la noche a Whashington, donde al día siguiente asistirá con Sandleris a la reunión de Gobernadores de Bancos Centrales y de Ministros de Finanzas del G20, grupo que reúne a la veintena de economías más desarrolladas. Durante esa jornada, Lacunza y Sandleris mantendrán otra reunión de máximo nivel con el subdirector del FMI, David Lipton, en busca de apoyo a que se apruebe el desembolso pendiente de US$ 5.400 del acuerdo vigente y con vistas a rubricar esa gestión en un encuentro el viernes próximo con la flamante directora gerente del organismo, la economista búlgara Kristalina Georgieva, ex directora del Banco Mundial, en lo que se considera una instancia decisiva. El FMI publicará mañana su habitual informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales para el próximo semestre, donde se descuenta que ajustará hacia la baja la tasa de crecimiento prevista, situándola en 3,2% para 2019 y en 3,5% para 2020, según calculan analistas internacionales. De acuerdo con las últimas proyecciones del organismo financiero, el 90% de los países está experimentando debilidad en su economía y se espera que las deliberaciones de los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales se enfocarán en determinar qué medidas son necesarias para dar impulso a la economía mundial. Al cabo de varios meses de disputas comerciales entre Estados Unidos y China, las negociaciones entre ambos países han dejado la semana pasada algún progreso, al suspenderse momentáneamente las sanciones impuestas entre sí con aumentos de aranceles de importación. Para el miércoles próximo está prevista la difusión del informe del FMI sobre estabilidad financiera, en el que los analistas prevén nuevas advertencias sobre los peligros que enfrentan los países más endeudados. Para el jueves están agendadas sendas conferencias de prensa de Gerorgieva, en nombre del FMI, y del estadounidense David Malpass, presidente del Banco Mundial, los dos máximos responsables de las instituciones nacidas del acuerdo de Bretton Woods, para explicar en detalle las previsiones sobre las perspectivas de la economía global.