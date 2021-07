Cómo afectó el coronavirus a las relaciones de amistad

Este martes 20 de julio se conmemora el Día del Amigo, en la previa de esta celebración, DIARIO HUARPE salió a la calle para preguntarle a los sanjuaninos cómo viven este festejo y si sienten que ha cambiado en algo después de la irrupción de la pandemia de coronavirus.

Pese a que están prohibidas las reuniones sociales en casas particulares, muchos jóvenes reconocieron que se juntarán en la casa de algún miembro del grupo para festejar.

Si bien varios de los consultados dijeron que se reunirán, casi todos dijeron que serán pocas personas y tratarán de respetar los protocolos de distancia y el uso de barbijo en los momentos en los que no consuman alimentos o bebidas.

Un único joven reconoció que él prefiere no reunirse con amigos porque cree que no se van a cumplir las normas de prevención. "Yo digo que si saben respetar los protocolos como el mantenimiento de espacios se pueden juntar, pero nadie lo va a respetar da más bien para un no", aseguro el Mauricio, un muchacho de 15 años.

A medida que va creciendo la edad de los entrevistados, la mayoría de los consultados respondió que no está de acuerdo con hacer festejos entre amigos.

Este es el caso de Ivana Asas quien contó que tuvo coronavirus y prefiere no correr riesgos. "Yo no me voy a reunir porque estuve enferma y para mí es imposible juntarme. Las reuniones familiares son las más peligrosas. Los médicos aconsejan ir a otro lugar a festejar, con poca gente y no las reuniones familiares es más peligroso, sin barbijo y las personas asintomáticas pueden contagiar", aseguró la mujer.

En el mismo sentido opinó Mariano Alcaide, un sanjuanino que hace años vive en Catamarca y por eso días está de visita en la provincia, contó que en Catamarca el nivel de contagios y decesos por coronavirus está peor que en San Juan.

El hombre explicó que él es sostén de familia y que por eso prefiere no salir. "Yo no me juntaría a pesar de que ya tengo la vacuna Sputnik prefiero no juntarme", aseguró y agregó que la relación con sus amigos ya no es la misma "perdés contacto realmente no es lo mismo que compartir que estar que abrazarse conversar cara a cara", concluyó.

Más allá del si o no a las reuniones de amigos, en lo que todos coinciden es que ha cambiado la forma en la que los amigos se relacionan.

Uno de los jóvenes consultados explicó que ahora se mantiene un mayor contacto virtual y agregó que se ha perdido el contacto afectuoso entre las personas.

Otra de las consultadas fue Mirta Jácamo quien contó que ella se mantiene más en contacto con sus amigos, pero casi siempre de manera virtual. "Estamos más en contacto, comunicados con un mismo dolor que cada día nos lleva un ser querido", dijo la mujer que tuvo que afrontar varias perdidas a causa del Covid.

Opinión profesional

La psicóloga Bibiana Noé explicó que la los vínculos de amistad constituyen importantes lazos afectivos que acompañan a las personas a enfrentar tanto situaciones positivas como negativas como pueden ser las pérdidas durante la pandemia.

Noé explicó que estos lazos afectivos se consolidan con el tiempo compartido y el contacto físico que facilita la liberación de endorfinas y da una sensación placentera.

Las relaciones de amistad se consolidan con el contacto interpersonal incluyendo besos, abrazos o apretones de manos.

"La amistad se cuida y se alimenta con presencias", explicó la especialista.

Si bien en estos tiempos de comunicaciones virtuales muchos han podido mantener contacto con sus amistades se considera que no es lo mismo que la reunión entre personas.

Es que una videollamada se puede extender pero algunos minutos, pero nunca tanto como una reunión de 4 a 5 horas con amigos en donde uno puede mirar a los ojos o abrazar al amigo.

Esta ausencia de contacto afecta mucho a los jóvenes. Por ejemplo, los alumnos de secundaria según explicó Noé ya que ellos se resisten y se sienten afectados por las prohibiciones.

Mientras que en las personas mayores también ha impactado porque, en muchos casos, tienen miedo de tocar al otro para no ponerse en riesgo.

Ante la pregunta de si volverán o no las cosas a ser como antes una vez que pase la pandemia, Noé explicó que es posible que los jóvenes y adultos y retornen a sus costumbres anteriores de reuniones entre amigos en donde se mantenga el contacto interpersonal.

Luego la especialista agregó que cree que si es posible que en los chicos que ya llevan dos años aprendiendo estos hábitos de distanciamiento social sea más difícil que se adopten luego formas de interrelación que incluyan el contacto físico. "Debemos tener en cuenta que los chicos ahora aprendieron a saludar a su seño ya no con un beso sino chocando el puño, ese simple acto simbólico implica todo un cambio", concluyó la profesional.

Restricciones

Con la llegada de los festejos por el Día del Amigo en San Juan los protocolos permitirán una hora más de actividad en los locales gastronómicos, ya que el horario de circulación será hasta la 1 de la mañana en lugar de las 00 como era hasta ahora.

Además está permitida la entrega de alimentos en mostradores y delivery hasta las 00 y luego restará esa hora para que se despejen los lugares y también garantizar que el viaje de vuelta de clientes y trabajadores termine antes de la 1.

Los locales gastronómicos podrán ofrecer también espectáculos artísticos, musicales o shows en vivo, respetando los protocolos vigentes y sin ningún tipo de baile.

En los locales también aumentarán la capacidad permitida de ocupación, llevándola al 40%. Las mesas, que hasta el momento podían tener solo 4 ocupantes, podrán contar con 6 lugares. Aun así se deberán garantizar los dos metros de distancia entre cada grupo.