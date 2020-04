Cómo ayudar a los chicos a pasar la cuarentena

Después de 40 días de cuarentena total, uno de los problemas comunes de muchas familias es qué hacer con los niños pequeños.

La psicóloga Alejandra Icazatti brindó una serie de consejos sobre cómo ayudar a los chicos en este proceso sin precedentes.

"El poder contar con tiempo de esparcimiento al aire libre el sol la naturaleza son parte de un crecimiento óptimo y sano en todo niño", reconoció la profesional.

La especialista opinó que estos días de encierro van a tener un impacto en los niños. "Es común que se presenten algunos síntomas como la alteración de sueño, pesadillas, ansiedad, terror nocturno. Además es posible que tiendan a comer más como una forma de calmar su ansiedad o que se vuelvan más temerosos o tristes que de costumbre o hasta se tornen irritables", dijo.

Icazatti opinó que es importante que durante todo este proceso los niños cuenten con información. "No se trata de estar viendo noticieros todo el tiempo ya que el contenido que tienen los programas muchas veces no están adecuados a los niños sino más bien de sentarse con ellos hablar y explicarles qué es una pandemia, qué es el coronavirus", aconsejó.

La profesional explicó que lo importante que es la prevención se puede trabajar con material didáctico explicarles cómo es el lavado de manos, la importancia de la higiene.

Es fundamental la palabra de los padres, la forma en la que se expresen la seguridad con la que le diga las cosas a su hijo y la tranquilidad que demuestra ante el niño hay que mantenerlo informado pero no en alerta ni en estado de nerviosismo.

En cuanto a la forma en la que viven sus días los niños en casa, la psicóloga explicó que deben seguirse manteniendo ciertas reglas que ayuden a ordenar la vida del niño y de toda la familia.

"Todo chico necesita un orden externo para organizarse internamente", aseguró y agregó que esto incluye desde pedirle al niño que ordene su habitación, que tienda la cama, que se levante un horario determinado. Además es importante que cumplan con sus horarios de comida y que se vayan a dormir temprano", aseguró.

Dentro de las reglas que mencionó Icazatti, destacó que es importante cumplir también con la rutina de vestimenta. "Los chicos tienen que entender que sólo duermen con el pijama y que durante el día deberán bañarse, cambiarse, arreglarse y perfumarse igual que si tuvieran que salir a la calle. Es importante que vean que sus padres también se sacan el pijama a primera hora y que empiezan con una rutina de trabajo o actividades dentro de casa" opinó.

En tiempos de tareas virtuales, Icazatti aseguró que también es importante que cumplan con las tareas escolares. "No se les puede pedir que estén tres o cuatro horas igual que en una escuela pero si que vayan haciendo las tareas de manera paulatina"

Durante este proceso de aislamiento también es importante que los niños tengan un espacio de juego juego no tan reglado sino más bien libre y permitir el solaz y esparcimiento. "Es aconsejable que los niños tengan un tiempo para estar solos en su habitación y poder distenderse", aseguró la psicóloga quien agregó que también es necesario que se incorpore la actividad física que puede incluir desde baile, juegos y juegos con reglas para chicos un poco más grandes.

En cuanto al uso de las pantallas ya sea de celular tablets o computadoras, la psicóloga opinó que no está mal que las usen. "Estos aparatos son parte de las ventajas que tienen los chicos ahora para poder entretenerse más en tiempos en los que están encerrados si aconsejo que el uso de la pantalla no exceda una hora entre media hora y una hora diaria", dijo.

Otro tema que señala como importante la psicóloga es el de la ausencia de algunas personas. Es que los niños ven noticias en las que se habla de muertes de personas es posible que si no ven a un pariente durante algunos días crean que es posible que haya muerto.

"Es posible que el niño sienta temor por la muerte de algún pariente y, simplemente, no se anime a preguntar y esto le genere angustia, por eso es necesario aclararle que la persona no está yendo a casa porque no puede salir a causa de la cuarentena y buscar que tengan un contacto telefónico para que el chico se quede tranquilo".