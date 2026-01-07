Un hombre identificado como Adolfo Leónidas Mariscurrena perdió la vida este martes por la mañana en un accidente fatal en la Ruta Nacional 40, en el paraje Las Golondrinas (Chubut), mientras trataba de escapar del avance del fuego junto a su perro, tras haber colaborado con brigadistas voluntarios en la lucha contra los incendios forestales que afectan la zona de Puerto Patriada, El Hoyo.

El choque ocurrió alrededor de las 05:40 hs en el kilómetro 1910, cuando el vehículo de Mariscurrena impactó de frente contra otro automóvil que se dirigía hacia la localidad de Trelew. El hombre murió en el acto, mientras que las dos personas que viajaban en el otro auto resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud locales.

Mariscurrena, quien trabajaba en un camping de Puerto Patriada, había pasado toda la jornada ayudando a contener el fuego junto a brigadistas voluntarios y vecinos, participando activamente en las tareas con palas y esfuerzo físico. Luego decidió autoevacuarse hacia su casa en El Bolsón, llevando consigo la mayor cantidad de pertenencias posibles y su mascota canina.

Un detalle emotivo y estremecedor del suceso es que, según testigos y primeros auxilios en el lugar, el perro de Mariscurrena sobrevivió al impacto y permaneció junto al cuerpo sin vida de su dueño hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La fiscalía local ya inició las pericias y relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica del accidente y determinar las causas precisas del impacto, aunque hasta ahora se sabe que el contexto de emergencia por incendios y evacuaciones marcó el escenario del siniestro.

Este episodio se suma a la crisis provocada por los incendios en Chubut, donde centenares de brigadistas, vecinos y autoridades luchan contra focos que han motivado evacuaciones masivas, destrucción de viviendas y condiciones extremas de trabajo para contener las llamas en la cordillera chubutense.