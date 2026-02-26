Si la idea es sumar verde y color al jardín sin dedicarle demasiadas horas de cuidado, la Bougainvillea (popularmente llamada Santa Rita) se presenta como una de las mejores opciones. Esta trepadora de crecimiento rápido se adapta con facilidad, resiste el calor intenso y ofrece una floración abundante durante buena parte del año.

Su principal ventaja es la rusticidad. Tolera el sol directo sin inconvenientes, soporta períodos de sequía y necesita poco riego una vez que está establecida. Incluso, los especialistas señalan que el exceso de agua puede afectar negativamente su floración: cuanto más controlado sea el riego, mayor será la intensidad de sus flores.

Publicidad

La Santa Rita también se adapta a distintos tipos de suelo y puede cultivarse tanto en tierra como en macetas grandes. Esto la convierte en una alternativa versátil para patios pequeños, terrazas o jardines amplios.

En el diseño exterior, es ideal para cubrir medianeras y muros, decorar rejas y alambrados o generar sombra natural sobre pérgolas. Sus colores intensos (fucsia, violeta, blanco, naranja o rojo) aportan un efecto visual impactante, especialmente en primavera y verano.

Publicidad

Si bien es una planta resistente, conviene respetar algunos cuidados básicos. Necesita buena exposición solar para florecer con fuerza, riego moderado (una vez por semana en suelo y dos en maceta durante el verano) y evitar el encharcamiento. También es recomendable protegerla de heladas fuertes y tener precaución con los trasplantes, ya que sus raíces son delicadas.

No requiere grandes dosis de fertilizante; en maceta puede aplicarse uno líquido cada 15 días durante la temporada cálida. Con estas atenciones mínimas, la Santa Rita puede vivir muchos años y transformar cualquier espacio en un rincón colorido y de bajo mantenimiento.