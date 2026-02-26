El crecimiento sostenido de la población carcelaria en San Juan obliga a reforzar tanto la infraestructura como el recurso humano en el Servicio Penitenciario Provincial. En ese contexto, el director del organismo, Carlos Suarez, confirmó que se elevó el pedido formal para incorporar 60 nuevos agentes al Penal de Chimbas y que actualmente la Secretaría de Seguridad evalúa la viabilidad presupuestaria.

“El pedido ya fue presentado y ahora queda sujeto al análisis de la posibilidad de futuras incorporaciones. La solicitud que realizamos es para sumar 60 nuevos penitenciarios, no solo para cubrir retiros, sino también por la necesidad operativa de custodiar a la población de la mejor manera”, explicó Suárez.

La incorporación apuntará a fortalecer la capacidad de control, vigilancia y acompañamiento en un contexto de mayor demanda dentro del sistema de encierro. Según precisaron desde el organismo, los futuros agentes surgirán del universo de casi 400 estudiantes de la escuela penitenciaria que ya completaron su formación académica y profesional y que aguardan su designación formal.

La eventual ampliación del plantel se da en paralelo a un proceso de expansión edilicia dentro del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, único complejo penitenciario de la provincia, actualmente dividido en cinco sectores.

Obras y ampliación de plazas

En materia de infraestructura, Suárez confirmó que se encuentran en la etapa final de obra del sector 5, lo que permitirá incorporar 100 nuevas plazas al Penal de Chimbas. Esta ampliación busca descomprimir la ocupación actual y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

“Hoy tenemos un solo complejo penitenciario dividido en cinco sectores. Estamos trabajando en la incorporación de nuevos espacios y en avances que nos permitan generar mayor capacidad e invertir en estructuras adecuadas”, señaló el funcionario.

Además del nuevo sector 5, el Servicio Penitenciario avanza con un sistema modular y con la planificación de futuras ampliaciones que serán presentadas próximamente ante la Secretaría de Seguridad. El objetivo no solo es sumar espacio físico, sino también modernizar la metodología de trabajo intramuros.

Suárez detalló que las próximas etapas apuntarán a profundizar la clasificación y categorización de las personas privadas de libertad, un aspecto clave para ordenar el contexto de encierro y optimizar los recursos humanos disponibles.

En definitiva, la estrategia combina infraestructura y personal. La incorporación de 60 nuevos penitenciarios, sumada a la ampliación de plazas, busca adecuar el sistema carcelario provincial a una realidad de mayor demanda, bajo el desafío permanente de garantizar seguridad, control y condiciones adecuadas dentro del complejo de Chimbas.