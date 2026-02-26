En tiempos donde el debate público gira en torno a la reducción del gasto estatal, el Poder Judicial de San Juan presentó en la Cámara de Diputados un pedido para crear cinco nuevos cargos. La iniciativa abrió interrogantes, pero tanto la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana Garcia Nieto, como el Fiscal General, Guillermo Baigorri, salieron a fundamentar la decisión bajo un argumento central: la demanda social de mayor celeridad y mejor respuesta judicial.

“Creo que lo que hay que hacer es explicar las razones por las cuales se solicitan estos cargos”, sostuvo García Nieto. Y detalló que el sistema actual es más eficiente que el anterior: “En el sistema anterior, cuando no existían oficinas judiciales, cada vez que se requería procesar mayor cantidad de causas, se creaban juzgados. La creación de cada juzgado implicaba un juez, dos secretarios, cinco prosecretarios, 10 escribientes… había que crear toda la estructura. La oficina judicial permite que hoy solo haga falta crear un cargo de juez, porque toda la estructura funciona para todos los jueces”.

La magistrada puso especial énfasis en el Fuero de Familia, uno de los más tensionados por el volumen de litigiosidad. “Hoy por hoy, en el proceso de familias, la sociedad judicializa todo, y con razón: autorización para viajar, cuota alimentaria, el viaje de estudios, la fiesta de 15. Todo se judicializa”, explicó. Y agregó: “El volumen de causas que no terminan en Familia es mucho mayor. La sociedad pide mayor celeridad en la respuesta. Que la autorización salga a tiempo, que la cuota alimentaria no me la resuelvan cuatro meses después. Eso requiere jueces que tomen decisiones”.

García Nieto reconoció la tensión existente: "Creo que la sociedad pide inversión concreta y que se den respuestas".

En la misma línea se expresó Baigorrí, quien vinculó la necesidad de ampliar la estructura con el crecimiento demográfico y del delito. “Se explica por que la población aumenta, por que los delitos aumentan. La fiscalía tiene una composición muy buena, pero data del 2021 y fue mejorada en el 2024 con el sistema acusatorio adversarial. Han pasado años y cada vez hay más situaciones para atender”, señaló.

El Fiscal General aclaró que no se trata de un escenario crítico, pero sí de una necesidad estructural: “No digo que no podamos funcionar, no es un caos, pero es claro que necesitas generar en algunos aspectos más fiscales, más asesores, más jueces. Es una consecuencia natural del crecimiento de la población y de la litigiosidad”.

Además, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza pública: “También forma parte del pacto de confianza. Hay que transmitirle a la gente que verdaderamente se trabaja para su beneficio y servicio, que el Poder Judicial no es una casta”.

El paquete remitido a la Legislatura contempla la creación de un cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial. También se avanzará en la incorporación de un cargo de Magistrado de Primera Instancia para esa misma circunscripción. Se suman dos cargos de Magistrados de Primera Instancia del Fuero de Familia para la Primera Circunscripción Judicial y un cargo de Juez de Paz Letrado.

En total, cinco nuevas posiciones que apuntan a reforzar áreas sensibles del sistema judicial, especialmente en materia de Familia y atención a menores, donde la demanda social exige respuestas más rápidas y eficaces.