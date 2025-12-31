Cómo será el fin de año de Morena Rial en la cárcel

Morena Rial recibirá el Año Nuevo en condiciones muy distintas a las que estaba acostumbrada. La mediática, detenida desde hace tres meses en la Unidad 51 de Magdalena por incumplir requisitos judiciales tras ser acusada de robo en Villa Adelina, vivirá el 31 de diciembre sin la visita de sus familiares y sin compartir la cena con otras internas.

Según informaron en LAM, Morena pasará la noche acompañada únicamente por una celadora, una decisión del Servicio Penitenciario destinada a evitar que otras presas intenten aprovecharse de su situación y del peso de su apellido. De esta manera, la hija de Jorge Rial quedará aislada durante una de las fechas más sensibles del año.

La joven había imaginado un fin de año muy diferente: esperaba celebrar en su casa, bajo arresto domiciliario y junto a su hijo Amadeo, que actualmente está al cuidado de su hermana Rocío. Sin embargo, ese deseo parece lejano, ya que sus abogados no lograron que la Justicia le otorgue el beneficio.

Lejos de los tratamientos estéticos y la vida de influencer, Morena Rial ahora cumple una rutina completamente distinta. Según contó el periodista Guido Záffora, la mediática trabaja en el área de admisión de la cárcel, con un horario administrativo de 8 a 14 y de 15 a 18. Además, colabora clasificando libros en la biblioteca del penal.

Semanas atrás, el abogado Martín Leiro detalló que Morena está alojada en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas, equipada con ventana, baño propio, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas. Esta modalidad busca garantizar su seguridad y privacidad dentro del complejo penitenciario, aunque implica un aislamiento significativo durante fechas como la de Año Nuevo.

Morena Rial recibirá así un fin de año muy distinto al que imaginaba, adaptándose a la vida dentro de la Unidad 51 mientras espera definiciones judiciales que podrían cambiar su situación en los próximos meses.