Compañía del Grupo Roggio obtuvo aval de tenedores para llevar adelante canje de deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) informó hoy que obtuvo el aval los tenedores de más del 90% del monto total que existe en circulación de las obligaciones negociables emitidos a una tasa del 9,5% anual con vencimiento en 2023, en el marco de canje de deuda encarado por la compañía del Grupo Roggio.



En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores, la firma preciso que la oferta de canje -oficializada el 12 de diciembre pasado- comprendió a obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa nominal de 9,5% anual con vencimiento en 2023 por una nueva emisión de obligaciones garantizadas simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.



Con el fin de cerrar el proceso de canje, la empresa convocó para el próximo viernes -17 de enero- a una asamblea extraordinaria de tenedores para ponerle punto final a este proceso.



En la nota, la empresa del Grupo Roggio precisó que el 90,01% del monto total de obligaciones negociables existentes -por un valor nominal de US$ 270,04 millones- fueron ofrecidas “válidamente“ para su canje.



Este porcentaje superó en más de diez puntos porcentual la condición a la que estaba sujeta la concreción de oferta de canje, que estipulaba que al menos el 80% del capital en circulación debía ser ofrecido de manera efectiva.



“La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento de las obligaciones válidamente ofrecidas en canje a la fecha de vencimiento”, agregó la compañía.



En base a los números informados por la empresa en el primer trimestre de 2019, en 2018 Clisa cerró el año con una pérdida mayor a $ 3.832 millones.