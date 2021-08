Compuso una canción para su padre fallecido y quiere que sea el alivio de quienes deban afrontar pérdidas

Cuando su padre murió Mauricio Romarión quedó sin palabras. Un cáncer de colon se llevó al hombre más importante de su vida y él no supo qué pensar, ni qué decir. Vivió en silencio hasta que la música le devolvió la expresión. La historia detrás del último tema del cantante sanjuanino.

Mauricio estaba por irse a la universidad “para atrás mal” hasta que vio su guitarra en un rincón del living. El instrumento lo invitó a liberarse. Solo 15 minutos bastaron para que componga “Recuerdos”, donde le habla directo a su padre.

“Pasan los días y es difícil asimilar que ya te fuiste y no voy a verte más”, reza la primera estrofa de la última canción del artista que adelanta lo cruda que es. Aunque la compuso en junio de 2017 –un mes después del deceso de su padre-, la estrenó días atrás. Los sentimientos de intimidad y profundidad le impidieron lanzarla antes.

“No me animaba a abrirme que la escuche cualquiera. Me decidí porque después de un gran proceso pude aprender a vivir con la pérdida y quedarme con lo lindo”, comentó Mauricio a DIARIO HUARPE. El motivo que lo impulsó a hacer público el tema fue la empatía. En este punto, explicó: “Si alguien pasó por algo similar a lo mío, quiero que pueda sentirse identificado y respaldado porque no encontrás palabras en un momento así”.

El cantante de 24 años logró su objetivo: “Cuando salió me empezaron a llegar muchos mensajes, incluso personas que no son cercanas me agradecieron por la canción y me contaron las situaciones similares a la mía que vivieron. Algunos amigos la escucharon y lloraron delante mío”. Con la dificultad propia de la voz cortada, atinó a agregar: “Es re loco, me parece un montón”.

“Recuerdos” forma parte del primer EP (Extended Play por sus siglas en inglés) de Mauricio. El álbum, “Carpe Diem” tiene tres canciones más: “Algo va a cambiar”, “Ya volví”, con colaboración de Juanse Arano, y “Carpe Diem”, junto a Florencia Carmona. Todas son de corte melódico, aunque el artista está dispuesto a experimentar nuevos estilos en el futuro.