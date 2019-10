Con apoyo del oficialismo, avanza en la Legislatura porteña el "Ente Parque de la Innovación"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El proyecto del Parque de la Innovación, que impulsa en la Legislatura porteña el gobierno local para transformar el predio de Núñez donde funcionó el Tiro Federal en un centro urbano de ciencia y tecnología, obtuvo hoy un dictamen favorable y fue girado al recinto con respaldo del oficialismo, mientras que la oposición advirtió que la iniciativa "es confusa".



La propuesta, enviada a fines de septiembre al Parlamento por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue debatida durante un plenario de legisladores de las comisiones de Educación y Presupuesto, donde recibió la aprobación de los bloques Vamos Juntos y sus aliados, que estimaron que será aprobada en la primera sesión ordinaria tras el receso de actividades por las elecciones.



Puntualmente, el expediente promueve la creación de un "Ente Público No Estatal para la gestión del Parque de Innovación", el cual se extenderá en los terrenos del tradicional Tiro Federal, que fue reubicado en una zona costera, y en donde se construirán 20 edificios para instituciones públicas -como la UBA y el Conicet-, y privadas, como universidades y empresas.



El Ente contará con un directorio integrado por cuatro representantes del Gobierno de la Ciudad; uno de las entidades del sector público; dos por las organizaciones privadas que sean propietarias de alguno de los inmuebles que se ubiquen dentro del Parque y dos de las empresas que estén radicadas en condición de locatarias.



Al respecto, el diputado de Vamos Juntos, Diego Marías, indicó que "la Ciudad necesita un espacio como éste", y sostuvo que "un Parque de estas características no se compone solamente con el aporte estatal, sino que requiere indefectiblemente de un alto aporte de los privados".



Por su parte, la diputada del bloque Peronista María Rosa Muiños aseguró que "no está nada claro en el proyecto y resulta confuso".



"No nos oponemos al desarrollo de un Parque de la Innovación, es verdad que funcionan en muchos lugares del mundo, pero en este caso es confuso", dijo, y remarcó que "se propone una administración bastante extraña con una preponderancia del Gobierno de la Ciudad y de representantes de los privados y uno solo del sector público".



La iniciativa, en tanto, está acompañada de un proyecto, también del Ejecutivo, que propicia otorgar una concesión de uso gratuito por hasta 100 años a favor de la Universidad de Buenos Aires para la localización de seis centros de investigación dentro del Parque; así como otro espacio, por 50 años, para la Universidad Tecnológica Nacional.