Con goles de los argentinos "Papu" Gómez y Correa, Atalanta y Lazio igualaron en Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Atalanta, con un gol del argentino Alejandro "Papu" Gómez, y el local Lazio, una anotación de su compatriota Joaquín Correa, igualaron en un partidazo 3-3 en el estadio Olímpico de Roma, en el encuentro que dio inicio a la octava fecha de la Serie A del fútbol en Italia.



El ex Arsenal y San Lorenzo fue titular junto a José Palomino y anotó el tercer gol de Atalanta (37m PT), que había abierto la cuenta con dos tantos del colombiano Luis Muriel (23m y 28m PT). Fue el cuarto gol en el torneo para el "Papu" Gómez, el capitán de Atalanta.



Sin embargo, dos penales convertidos por el italiano y goleador del campeonato con nueve goles, Ciro Immobile, uno a los 24m del segundo tiempo y otro en tiempo de recupero a poco del final, y un gol del argentino Joaquín Correa (25m ST), le permitieron a los romanos de Lazio llegar a la agónica igualdad.



El conjunto de Bérgamo, que dirige Gian Piero Gasperini no pudo contar con el colombiano Duván Zapata, ex Estudiantes de La Plata, quien sufrió una lesión con la Selección Colombia que lo dejará fuera en varios de los próximos encuentros importantes de Atalanta.



Más tarde, desde las 13 (hora de la Argentina), Napoli que reúne 13 puntos y se ubica cuarto, recibirá a Hellas Verona que acumula 9 unidades, en tanto el único invicto y líder del torneo con 19 puntos, Juventus, con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, recibirá en Turín desde las 15.45 a Bologna, que cuenta con sus compatriotas Rodrigo Palacio y Nehuén Paz, en el partido más destacado que propone la fecha en Italia.



Principales posiciones: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 17; Napoli 13; Lazio y Roma 12.