La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se puso al hombro la conversión de La Libertad Avanza (LLA) hacia un partido político. El objetivo, comandado por el mismo presidente Javier Milei, es tener sello propio y lograr la expansión hacia todas las provincias. En San Juan, el diputado nacional José Peluc y el senador Bruno Olivera resultan fundamentales para el armado partidario, que ya está en marcha.

Para las elecciones nacionales del 2023, LLA se conformó a nivel nacional como un frente electoral, con los diferentes partidos que se identificaban con las ideas de la libertad. Con los comicios ganados y en miras de las legislativas del 2025, el objetivo de Milei y de sus más cercanos es consolidarse como partido político. El primer paso fue un acto en Palermo, encabezado por Karina Milei, que ya logró 3.500 afiliaciones.

En este marco, Peluc indicó a DIARIO HUARPE que el armado de LLA en San Juan ya está prácticamente listo, dado que él formó parte de la creación del frente y figura como miembro fundador. Si bien aclaró que es más urgente la articulación en provincias como Córdoba o Buenos Aires, dijo que en la provincia también puede hacerse.

“Yo lo que pida Javier y sea mejor para él, lo voy a hacer. Acá en San Juan está todo listo, no es urgente conformarse como partido ya, pero si mañana me llaman y me piden que junte avales para convertirnos en partido político, lo hacemos enseguida”, dijo el diputado nacional.