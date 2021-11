Con miedo y custodiada, así vive la familia del policía acribillado por su novio tras la condena

La condena fue hace poco menos de una semana. Diego Espejo fue sentenciado a prisión perpetua por ser el responsable del crimen violento que sufrió su pareja, el efectivo de la Policía de San Juan Oscar Mura. Lejos de encontrar alivio, la familia del fallecido salió de Tribunales y realizó dos denuncias. Una de ellas fue por agravio y otras por amenazas. Sostienen que los atacantes fueron parientes y allegados del condenado.

Eliana Mura, hermana del joven fallecido, comentó a DIARIO HUARPE que actualmente viven con custodia policial. Los efectivos estuvieron en la puerta de la casa paterna desde que se conoció la noticia del asesinato de su hermano hasta la actualidad. Pese a la condena, la vigilancia no cesó.

La joven contó que sienten un poco de miedo porque no conocen las intenciones que tienen en la familia de Espejo. Esto se debe a que no se conocen. Mura comentó que su hermano siempre iba a su casa acompañado de su novio, pero jamás hubo un encuentro entre ambas familias. “Al no conocerlos no sabemos cómo son ni cuántos”, precisó.

Eliana dijo que fue su padre Oscar quien radicó la denuncia. Una fue en la Comisaría 15º en el departamento Ullum, en donde viven, y otra en la 3º. La joven relató que lo que buscan con todo esto es que la familia del condenado los dejen en paz así ellos pueden continuar con su vida, tal como era antes del homicidio que tuvo lugar en el Barrio Sarmiento, departamento Chimbas.

Los familiares del efectivo expresan que quedaron conformes con la determinación del tribunal conformado por los jueces Federico Rodríguez, Ana Lía Larrea y Gema Guerrero. “Se hizo justicia. Estamos contentos por ese lado, aunque tal como lo expresó mi mamá nadie nos va a devolver a mi hermano”, agregó Eliana.

También desarticuló algunas versiones que indicaban que ellos habían pagado para que esto sucediera. “Somos gente humilde y trabajadora. No hemos pagado nada. Las pruebas fueron contundentes y se hizo justicia”, concluyó.