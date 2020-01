Con presencia en 11 rubros, "Guasón" encabeza la lista de nominaciones a los Oscar

La película “Guasón”, de Todd Philips, con 11 nominaciones, encabeza la lista de candidaturas para la 92° edición de los premios Oscar que se realizará el 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, seguida por “El irlandés”, de Martin Scorsese; “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino; y “1917”, de Sam Mendes, con menciones en 10 rubros cada una.



Estos cuatro filmes están presentes en los rubros mejor película y mejor director, donde tendrán un duro rival como “Parásitos”, del coreano Boon Jong-ho.



En el rubro actor protagónico masculino, la puja se dará entre Joaquin Phoenix, por “Guasón”, quien viene arrasando en todos los premios dados en esta temporada; Antonio Banderas, por “Dolor y gloria”; Leonardo DiCaprio, por “Érase una vez en Hollywood”; Adam Driver, por “Historia de un matrimonio”; y Jonathan Pryce, por “Los dos papas”.



Las actrices protagónicas que competirán por una estatuilla serán Scarlett Johansson, por “Historia de un matrimonio”, quien además se anotó en el rubro mejor actriz de reparto por “Jojo Rabbit”; Saoirse Ronan, por “Mujercitas”; Cynthia Erivo, por “Harriet”; Charlize Theron, por “El escándalo”; y Renée Zelweger, por “Judy”.



Entre los candidatos a mejor actor de reparto aparecen primeras figuras como Al Pacino y Joe Pesci, por “El irlandés”; Brad Pitt, por “Érase una vez en Hollywood”; Anthony Hopkins, por “Los dos papas”; y Tom Hanks, por “Un buen día en el vecindario”.



La siguiente es la nómina completa de candidatos anunciados en una transmisión por streaming a cargo de la actriz, escritora, directora y productora Issa Rae y el actor coreano John Cho.



Mejor película:



- “1917”'



- “Contra lo imposible”



- “El irlandés”



- “Jojo Rabbit”



- “Guasón”



- “'Mujercitas”



- “Historia de un matrimonio”



- “Érase una vez en Hollywood”



- “Parásitos”







Mejor dirección:



- Bong Joon-ho, por “Parásitos”



- Sam Mendes, por “1917”



- Todd Phillips, por “Joker”



- Martin Scorsese, por “El irlandés”



- Quentin Tarantino, por “Érase una vez en Hollywood”







Mejor actor:



- Antonio Banderas, por “Dolor y gloria”



- Leonardo DiCaprio, por “Érase una vez en Hollywood”



- Adam Driver, por “Historia de un matrimonio”



- Joaquin Phoenix, por “Joker”



- Jonathan Pryce, por “Los dos papas”







Mejor actriz:



- Cynthia Erivo, por “Harriet”



- Scarlett Johansson, por “Historia de un matrimonio”



- Saoirse Ronan, por “Mujercitas”



- Charlize Theron, por “El escándalo”



- Renée Zellweger, por “Judy”







Mejor actor secundario:



- Tom Hanks, por “Un amigo extraordinario”



- Anthony Hopkins, por “Los dos papas”



- Al Pacino, por “El irlandés”



- Joe Pesci, por “El irlandés”



- Brad Pitt, por “Érase una vez en Hollywood”







Mejor actriz secundaria:



- Kathy Bates, por “El caso de Richard Jewell”



- Laura Dern, por “Historia de un matrimonio”



- Scarlett Johansson, por “Jojo Rabbit”



- Florence Pugh, por “Mujercitas”



- Margot Robbie, por “El escándalo”







Mejor guión original:



- “1917”



- “Entre navajas y secretos”



- “Historia de un matrimonio”



- “Érase una vez en Hollywood”



- “Parásitos”







Mejor guión adaptado:



- “El irlandés”



- “Jojo Rabbit”



- “Guasón”



- “Mujercitas”



- “Los dos papas”







Mejor montaje:



- “Contra lo imposible”



- “El irlandés”



- “Jojo Rabbit”



- “Joker”



- “Parásitos”







Mejor película internacional



- “Corpus Christi” (Polonia)



- “Honeyland” (Macedonia)



- “Les misérables” (Francia)



- “Dolor y gloria” (España)



- “Parásitos” (Corea del Sur)







Mejor fotografía:



- “1917”



- “El irlandés”



- “Guasón”



- “The Lighthouse”



- “Érase una vez en Hollywood”







Mejor diseño de producción:



- “1917”



- “El irlandés”



- “Jojo Rabbit”



- “Érase una vez en Hollywood”



- “Parásitos”







Mejor maquillaje y peluquería:



- “1917”



- “El escándalo”



- “Guasón”



- “Judy”



- “Maléfica: Dueña del mal”







Mejores efectos visuales:



- “1917”



- “Avengers: Endgame”



- “El irlandés”



- “El rey león”



- “Star Wars: El ascenso de Skywalker”







Mejor canción original:



- “I'm Standing With You”, de “Breakthrough”



- “Into the Unknown”, de “Frozen 2”



- “Stand Up”, de “Harriet”



- “I'm Gonna Love Me Again”, de “Rocketman”



- “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, de “Toy Story 4”







Mejor película de animación:



- “Perdí mi cuerpo”



- “Cómo entrenar a tu dragón 3”



- “Klaus”



- “Señor Link”



- “Toy Story 4”







Mejor película documental:



- “American Factory”



- “Al filo de la democracia”



- “The Cave”



- “For Sama”



- “Honeyland”







Mejor corto documental:



- “'In the Absence”



- “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”



- “Life Overtakes Me”



- “St. Louis Superman”



- “Walk Run Cha-Cha”







Mejor música:



- “'1917”



- “Guasón”



- “Mujercitas”



- “Historia de un matrimonio”



- “Star Wars: El ascenso de Skywalker”







Mejor vestuario:



- “El irlandés”



- “Jojo Rabbit”



- “Guasón”



- “Mujercitas”



- “Érase una vez en Hollywood”







Mejor sonido:



- “1917”



- “Ad Astra: Hacia las estrellas”



- “Contra lo imposible”



- “Guasón”



- “Érase una vez en Hollywood”







Mejor edición de sonido:



- “1917”



- “Contra lo imposible”



- “Guasón”



- “Érase una vez en Hollywood”



- “Star Wars: El ascenso de Skywalker”







Mejor corto de ficción:



- “Brotherhood”



- “Nefta Football Club”



- “The Neighbors’ Window”



- “Saria”



- “A Sister”







Mejor corto de animación:



- “Dcera (Daughter)”



- “Hair Love”



- “Kitbull”



- “Memorable”



- “Sister”