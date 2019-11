Con reclamos, activistas trans apoyan la cobertura integral de tratamientos hormonales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Activistas y organizaciones de personas trans calificaron de "importante" la Resolución 3159/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, que dispuso y especificó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) debe incluir la cobertura integral de los tratamientos hormonales para quienes necesiten "adecuar la imagen al género autopercibido", pero reclaman que se cumpla la Ley de Identidad de Género.



"Esta resolución es muy importante e interesante porque podemos reclamar los medicamentos que faltan o cuando no nos quieren cubrir las prepagas al 100 por ciento", dijo hoy a Télam la activista trans Daniela Ruiz, directora de la compañía teatral 7 colores.



Y agregó que esta normativa permite que la población trans "pueda realizar amparos para demandar al Estado y se hagan realidad nuestros tratamientos hormonales que tienen que ver con la autopercepción y no deben ser considerados patológicos, como sucede en hospitales y obras sociales".



"Por más que el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género confirma que los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuarse a la identidad de género deben estar incluidas en el PMO, esto no sucede y la población trans vive una gran situación de pobreza que no puede afrontar esos gastos", señaló Ruiz.



La Ley 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas, sancionada 9 de mayo de 2012, especifica en su articulo 11 el derecho al libre desarrollo personal.



"Todas personas mayores de dieciocho años podrán, a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa", indica la norma.



Se aclara, a su vez, que "los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados u obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce" y que "todas las prestaciones de salud quedan incluidas en el PMO".



La reglamentación 3159/2019, publicada hoy por el gobierno nacional en el Boletín Oficial, menciona dicho artículo en sus considerandos y enumera los nuevos tratamientos hormonales que deben estar incluidos en el PMO, con una cobertura al 100 por ciento.



"Forma parte integrante del PMO: Acetato de ciproterona, Testosterona gel, 17ß-estradiol gel, Valerato de estradiol, Espironolactona, Undecanoato de testosterona y triptorelina, con cobertura al cien por ciento para los pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido", especifica la norma.



Al respecto, fuentes de la Secretaría de Salud de la Nación indicaron hoy a Télam que dicha resolución "explicita que la cobertura de tratamientos hormonales debe estar cubierta en un 100 por ciento para personas adultas a partir de los 16 años y prepúberes" y dijeron que se dirige especialmente a las "obras sociales y prepagas".



Marcela Romero, titular de la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina (ATTA), manifestó su acuerdo con la nueva resolución pero criticó la falta de aplicación de la Ley 26.743.



"Esta norma ayuda, pero ya estaba en la Ley y no se cumplió durante estos años; todos los tratamientos hormonales fueron pedidos por las organizaciones y presentaciones a las obras sociales, además de que este año no hubo hormonas en la Ciudad de Buenos Aires", agregó hoy a Télam Marcela Romero, también integrante de red Latinoamericana de personas trans (Lactrans).



La activista aclaró que la población trans "reclama hace años un presupuesto para tratamientos hormonales porque debe recorrer el país para conseguir sus medicinas y consultorios inclusivos, que armamos nosotros".



Por su parte Kalim Soria, varón trans, integrante de la asociación Red Intersexual Transgénero y Transexual Argentina (RITTA) manifestó su acuerdo con la resolución oficial y dijo que resulta "fundamental lograr inclusión".



"Es fundamental porque estamos atrasados en cuestiones de salud, porque no vemos los resultados de la ley 26.743 y no te atienden en cualquier lugar para hacer los tratamientos hormonales, por eso vamos a lugares por contactos", indicó hoy a Télam Soria.