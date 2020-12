Con recursos propios San Juan construirá el Túnel de Zonda

Por un año más el Gobierno de San Juan apostará fuertemente a la obra pública y en ese camino invertirá con recursos propios US$ 45 millones, más de $3.700 millones a la cotización actual de la moneda estadounidense, para encarar la construcción del Túnel de Zonda. El objetivo es licitar la obra durante el primer semestre del 2021, tal cual contó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino.

“Para el 2021 tenemos obras muy importantes en agenda y entre ellas está el Túnel de Zonda, lo vamos a licitar durante el primer semestre y lo haremos con fondos propios”, dijo el ministro. Hay que recordar que, en un primer momento, esta obra iba a realizarse con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por Avenida Libertador, pasando el cementerio de Marquesado, habrá una rotonda que servirá para desviar el camino que irá al túnel, foto Gonzalo Medina DIARIO HUARPE.

El funcionario explicó que por Avenida Libertador al oeste, pasando el cementerio de Marquesado, “habrá una rotonda antes de bajar y un ingreso al Campo Sarmiento que le pegará de lleno a la montaña para salir al lado de Villa Tacú”. Esta obra estará enmarcada en el Plan Maestro del Corredor Turístico que se hará en toda la zona de la quebrada con diferentes juegos de aventura.

El proyecto Túnel de Zonda y sus accesos permitirá una vinculación vial directa entre los departamentos Rivadavia y Zonda, mediante un bypass que evitará la circulación en el tramo conocido como Quebrada de Zonda, a través de un túnel que atravesará la sierra de Marquesado con una longitud de 1.100 metros y dos carriles de circulación (uno para ida y otro para vuelta). Su portal este se ubicará antes del ingreso al Jardín de los Poetas y su portal oeste estará próximo a la rotonda de origen de la ruta del Perilago, en la zona del Dique Lateral.

Ortiz Andino contó también que dicho túnel alojará en su interior a la tubería troncal de Acueducto Gran San Juan, la de gas proyectada para alimentar los departamentos involucrados, como también fibra óptica y posibilidades de tendido de energía eléctrica para la zona. “En lugar de dar toda una vuelta por donde está el camino en la actualidad o romper la Quebrada para introducir caños de 1.600 mm de diámetro, lo que sería un crimen, decidimos enviar eso por el túnel. Esos caños vendrán directos de la planta potabilizadora del Dique Punta Negra”, sentenció.

La obra incluye la construcción de un viaducto de aproximadamente 800 metros de longitud y 6.70m de ancho de calzada, que evitará altos terraplenes que dividan el área, favorecerá la continuidad visual de calles, canales, paseos y aportará además para la seguridad vial del túnel.

Para terminar vale decir que, y no como dato menor, que la construcción del Túnel de Zonda tiene el visto bueno de la comunidad, ya que no sólo les acortará el camino a los departamentos del Gran San Juan, sino que además la obra no presenta impactos de intensidad alta siendo el mayor sobre la topografía y el relieve del lugar. En tanto que los aspectos mayormente positivos serán sobre la economía, los servicios y la calidad de vida de la población, según explicó un especialista.