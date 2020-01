Con un gol del argentino Joao, Volos venció a OFI en la Superliga del fútbol griego

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con un gol del delantero argentino Fernando Rubén Joao, ex Estudiantes de Caseros y Deportivo Riestra, Volos NFC venció a OFI, por 2-1 en condición de visitante en partido por la fecha 17 de la Superliga del fútbol griego jugada en Heraklión.



El tanto del atacante de 25 años selló el partido a los 34 minutos del segundo tiempo. Antes había marcado el defensor Eleutherios Lyratzis (35m PT) y descontó para el local otro argentino, Juan Neira, ex Gimnasia y Esgrima de La Plata (13m ST).



Pese a la caída, OFI quedó en la cuarta colocación del campeonato, con 23 puntos; Volos, por su parte, se situó en el octavo puesto con 21 unidades.



En otro partido, Atromitos venció 2-1 a Asteras Tripolis, como local. El autor de los dos tantos locales fue el delantero griego Georgios Manousos (31m y 44 ST). Descontó para el visitante, el atacante argentino Jerónimo Barrales, ex Banfield, a los 33 minutos de la segunda etapa.



Por último, ARIS goleó 4-2 al líder PAOK.



Posiciones: PAOK, 40 puntos; Olimpiakos Piraeus, 38; AEK Atenas, 28; Aris, 25; OFI, 23 y Atromitos, 22.