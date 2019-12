Con un show de fuegos artificiales, finalizó el 50 aniversario del Túnel Subfluvial

Un gran show de fuegos artificiales fueron el atractivo principal desde el primer minuto de hoy en Paraná y Santa Fe, en el marco de los festejos por el 50º aniversario del túnel subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis", que vincula las ciudades de Paraná y Santa Fe.



El representante del gobierno de Entre Ríos en el Túnel, Juan José Martínez, destacó el show pirotécnico "de baja densidad sonora" en ambas márgenes del río y de esa manera "se pudo apreciar desde diversos lugares estratégicos de Paraná".



Principalmente en la zona del parque y la costanera de la capital entrerriana, un gran número de familias y grupos se apostaron para apreciar el evento.



Valentina Uranga, sobrina del ex gobernador Raúl Uranga, recordó que por ese entonces el gobierno nacional "decía que no se podía, que los ríos eran nacionales".



Por eso un jurista "realizó una labor muy importante y descubrió que lo que estaba por debajo del lecho del río era provincial", comentó a canal Once de Paraná.



El Túnel "sí o sí debía hacerse para salir del terrible aislamiento" ya que "era espantoso cruzar en lancha o balsa: esperas largas, no salían a horario o con había mal tiempo no se podía, había mosquitos", detalló.



En tanto, destacó que una parte de los recursos económicos "la puso Nación y otra las provincias" y señaló que en Entre Ríos "se impuso un impuesto de un peso".



"Si ibas a cualquier lado lo pagabas y la gente no protestaba, lo pagaba con gusto con un sentido de pertenencia", por eso "todos los entrerrianos fuimos protagonistas de esta obra", concluyó.



Durante todo el año la Comisión Administradora del enlace realizó actividades como un encuentro de los trabajadores que llevaron adelante la obra, deportes, eventos de ciclo turismo, un cruce de autos clásicos y antiguos, exhibiciones e intervenciones.



El 15 de junio de 1960 los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis, respectivamente, firmaron el tratado para la construcción del túnel subfluvial, con los gastos divididos en partes iguales por ambas provincias.



La construcción, que involucró a unas 2000 personas en sus varias etapas, estuvo a cargo de un consorcio formado por la compañía alemana Hochtief AG, la argentina Sailav y la italiana Vianini SPA.



El 13 de diciembre de 1969 el presidente de facto Juan Carlos Onganía inauguró el túnel, y quedó atrás la balsa a cadena con largas esperas, incomodidades y lentitud en el cruce que une dos capitales de la mesopotamia.