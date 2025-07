El teatro independiente sanjuanino se prepara para dejar su huella en Europa. Durante septiembre, dos propuestas unipersonales desembarcarán en España con funciones programadas. La obra "Bye pedir Perdón" fue seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro (INT) dentro del Proyecto de Circulación Internacional 2024, logrando el cuarto lugar entre 87 iniciativas de todo el país. El resto del recorrido se concretará gracias a una producción totalmente autogestionada. A su vez, el solo escénico titulado "Una en un sillón" se sumará a la travesía artística, acompañando con su espectáculo. Siendo producciones 100% independientes.

La actriz, dramaturga y gestora, Lulo Milán, habló con DIARIO HUARPE antes de dar inicio a la gira autogestiva por España, donde presentará "Bye pedir Perdón", obra que coescribió y protagoniza junto a Marcelo Olivero— y acompaña el unipersonal Una en un sillón, de Josefina de Cara. Ambas obras ya tienen funciones confirmadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Almería, y podrían sumar nuevas fechas en Extremadura y Andalucía.

Lulo Milán expresó “Nos vamos con lo que somos, y eso ya es un montón”, además valoró el impulso como una forma de crecimiento colectivo. “Queremos profesionalizarnos. Este tipo de experiencias son fundamentales hacía un constante aprendizaje, sirve para hacer redes, para visibilizar que también desde San Juan se hace un teatro potente, político y poético”.

Bye pedir Perdón, es un biodrama mutante que explora “heridas propias que se vuelven comunes”. La actríz explicó que la obra se redacta constantemente según el contexto en el que se presenta. “La primera parte la reescribimos en cada función. Tiene algo de crónica íntima, de mirada política actualizada. Y siempre nos adaptamos al lugar a donde vamos”.

La puesta en escena utiliza un retroproyector como única fuente de luz, lo que permite su traslado a espacios no convencionales. “Eso también forma parte del lenguaje de la obra: habitar los márgenes, las grietas de lo establecido. No solo decimos en la escena, sino también dónde elegimos mostrarla”.

A la propuesta se suma "Una en un sillón", musical definido como patético con dramaturgia, textos y actuación de Josefina de Cara. La obra toma poemas de Susana Thénon y propone una vocalidad múltiple: hablada, cantada, grabada, amplificada. Con tintes absurdos, de humor negro y sensibilidad extrema, cuestiona los límites de género y de lo que se espera de una “voz escénica”.

Milán remarcó que “Esto no es solo una gira: es una apuesta a otras formas de producir, a otras voces que también merecen circular. El teatro independiente también merece viajar”.

La gira comenzó a tomar forma hace meses y demandó planificación, recaudación y múltiples gestiones. “Hay que resolver desde los seguros de sala hasta el hospedaje, y lo hacemos entre todos, con voluntad y comunidad”.

Dos funciones antes de partir

El 15 y 16 de agosto, antes de partir, el equipo organizó un festival llamado Gala Modo-ON en el Espacio Franklin. Incluye funciones, música en vivo e intervenciones artísticas, con la intención de compartir el proceso y recaudar fondos.

Más allá de la emoción, Milán también reflexionó sobre el espectador local. “Cuesta que el público vaya al teatro independiente. Hay gente que todavía no sabe dónde quedan las salas. A veces una obra comercial se llena y no se valora de igual manera lo que hacemos desde lo local”.

Durante los últimos años, ambas producciones recorrieron más de 15 funciones en San Juan, incluyendo contextos no convencionales como cárceles, centros de salud y radios comunitarias. El grupo sostiene una visión federal y cree en el cruce entre arte y territorio. “Queremos que este viaje abra nuevas puertas, no solo para nosotros, sino para todas las personas que siguen creando por fuera del sistema, donde muchas veces no llegan las luces pero sobra talento”, concluyó.