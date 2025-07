Merentiel explotó en el vestuario tras ser reemplazado en Boca: el detrás de escena del polémico cambio y su reacción viral

La derrota por 1-0 frente a Huracán dejó más que un mal resultado para Boca Juniors. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, la noche se tornó tensa y desconcertante no sólo por la falta de juego del equipo, sino también por un polémico cambio que involucró al delantero uruguayo Miguel Merentiel. La decisión del técnico Miguel Ángel Russo de reemplazarlo antes del inicio del segundo tiempo desató una fuerte reacción del jugador, que culminó con un violento episodio en los vestuarios.

La reacción de Merentiel tras ser reemplazado en Boca Juniors

La escena fue captada por las cámaras de ESPN. En el banco de suplentes, el entrenador habló con su asistente Juvenal Rodríguez para confirmar el ingreso de Milton Giménez en lugar de Merentiel. “¿Qué querés hacer con Merentiel?”, preguntó Rodríguez. A lo que Russo respondió: “Nada, afuera… Sí, dale, hacé el cambio”. La reacción del uruguayo fue inmediata: al ver su número en el cartel, se dirigió con bronca al túnel. Según el periodista Diego Monroig y otros cronistas que cubren la actividad de Boca Juniors, Merentiel habría descargado su furia contra una puerta, rompiendo un vidrio en la zona de vestuarios.

Desde el club local confirmaron que el personal de seguridad de Boca pidió disculpas por el incidente y se comprometió a solucionar los daños. Por su parte, el arquero Agustín Marchesín se mostró sorprendido al ser consultado por la situación: “Sí te digo te miento, vi que había salido Miguel (Merentiel) y que entró Milton (Giménez), pero no sabría decirte qué pasó”. La imagen de la puerta rota se viralizó rápidamente en redes, incrementando la tensión alrededor del presente del equipo.

En la conferencia de prensa posterior, Russo trató de restarle importancia al episodio, atribuyendo el cambio a “un problema de papeles con el cuarto árbitro”. “Lo habíamos charlado en el vestuario. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, fue producto de papelerío más que otra cosa”, explicó. Aun así, su explicación no convenció a muchos hinchas, especialmente por tratarse de uno de los jugadores más destacados del plantel en las últimas presentaciones.

El mal momento de Boca parece no tener fin: con esta derrota, el equipo alcanzó una racha histórica de 11 partidos sin ganar y Russo igualó el peor arranque de un DT en el club con siete encuentros sin victorias. “Me hago cargo de todo”, expresó el técnico. Ahora, con dos semanas por delante para preparar el clásico ante Racing, Russo anticipó cambios: “Hay que hablar mucho con los jugadores… indudablemente, la forma de juego la tenemos que cambiar”. El próximo sábado 9 de agosto, el equipo volverá a La Bombonera con la presión de revertir un presente que preocupa cada vez más.