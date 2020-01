Concejales jujeños se sumaron al pedido de intervención de la justicia provincial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Concejales de distintos municipios de Jujuy manifestaron hoy su adhesión al pedido de intervención del Poder Judicial de la provincia reclamado por diputados del PJ tras las difusión de audios en los que el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, aseguró que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos".



"Decidimos acompañar el pedido de los diputados peronistas y pedir el juicio político al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y la intervención del Poder Judicial", expresó Verónica Valente, edil del concejo deliberante de San Salvador, al encabezar una conferencia de prensa junto a concejales de al menos diez municipios.



Agregó que en Jujuy "en los últimos cuatro años la justicia dejó de ser independiente, la ciudadanía empezó a descreer de ella, y corresponde que (el gobernador Gerardo) Morales empiece a tomar intervención al respecto".



Consultada por expresiones de legisladores oficialistas, respecto a que lo que pretenden "los diputados del Frente de Todos es la libertad de Milagro Sala", Valente sostuvo que no todo lo que ocurre en la provincia es por culpa de la dirigente social y el Poder Judicial "debe dejar de encubrir la mala gestión del gobierno de Morales".



"¿El problema con (el financiamiento del parque solar) Cauchari responde a Sala, el que ellos estén encubriendo a violentos también es culpa de Milagro Sala?", preguntó la concejal al hacer mención de otra denuncias a las que no se estaría dando seguimiento, y señalar finalmente que se debe intervenir sobre el hecho de que "Gerardo Morales está manejando todos los poderes del Estado".



Entre los presentes se sumaban concejales de las localidades de El Carmen, San Antonio, Valle Grande, Yuto, Palpalá, Caimancito y de la capital provincial, mientras que se expresó la adhesión de ediles de Humahuaca, Abra Pampa y la Quiaca, entre otros poblados de la provincia.



Tras las difusión de audios en los que Baca, admitía que Sala estaba presa "no por sus delitos", sino para no "volver al quilombo permanente", legisladores peronistas denunciaron públicamente el lunes último la "falta de independencia de poderes" en Jujuy y reclamaron "la intervención de la Justicia provincial".



En conferencia de prensa, anticiparon también sobre la presentación de un pedido de juicio político contra Baca, el cual se formalizaría en los próximos días.



El presidente del STJ, por su parte, se expresó a través de un comunicado y dijo que los audios difundidos en los que se refería a Sala y a las reformas judiciales en la provincia fueron obtenidos sin su "conocimiento, en forma ilegal y clandestina y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad".



En la misma linea, diputados de la UCR de Jujuy reivindicaron ayer el accionar de la justicia y rechazaron el planteo del PJ para intervenirla, al asegurar que lo que pretende el peronismo es "la liberación de Sala y que se caiga la megacausa donde están implicados ex funcionarios de la gestión anterior" de Cristina Fernández de Kirchner.