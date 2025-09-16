Política > Tras dos días
Concluyeron las entrevistas para definir la terna de candidatos a Fiscal General
En el Club Sirio-Libanés de la capital sanjuanina concluyó este martes 16 de septiembre el proceso de entrevistas personales a los aspirantes a Fiscal General de la Provincia. En total fueron 33 encuentros que se desarrollaron entre el lunes y el martes.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, aseguró a DIARIO HUARPE que la instancia se cumplió según lo previsto. “Hoy terminamos todas las entrevistas, fue una jornada intensa que se desarrolló con absoluta normalidad y con la presencia de cada uno de los postulantes”, señaló al término de la actividad.
Respecto a los pasos siguientes, la funcionaria explicó que el proceso administrativo es claro: “Lo que corresponde es elevar a la Cámara de Diputados únicamente la terna de candidatos. Allí se les realizarán entrevistas a quienes resulten seleccionados”, indicó.
Palma precisó que ahora resta fijar una fecha para la presentación oficial de la terna, lo que dependerá del análisis de la información recabada. “En el transcurso de una semana, o en un máximo de dos, podríamos estar en condiciones de remitir la propuesta. En este tiempo se revisarán nuevamente los antecedentes y los resultados de las entrevistas”, aclaró.
La ministra recordó que la definición del futuro Fiscal General es clave para el funcionamiento institucional del Ministerio Público. “Es una decisión que requiere responsabilidad y un estudio detallado de cada perfil. Por eso trabajamos con seriedad para elevar una terna sólida que pueda ser evaluada por la Cámara”, enfatizó.
Con la conclusión de las entrevistas, el proceso de selección ingresa en su etapa final, de la que surgirá el reemplazante de Eduardo Quattropani, quien ocupó el cargo hasta hace pocos meses.
