Condenan a 11 años de prisión a un hombre que intentó matar a balazos a su ex pareja en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre fue condenado hoy a 11 años de prisión por intentar matar a balazos a su ex pareja y a otra mujer al efectuar disparos desde afuera de una vivienda y por reiterados hechos de violencia de género en contra de una de las víctimas, en la capital jujeña, informaron fuentes judiciales.



El Tribunal en lo Criminal (TOC) 1 de Jujuy halló responsable a Javier Héctor Flores por del delito de "homicidio en grado de tentativa, calificado por la calidad de la víctima, violencia de género y por homicidio simple en grado de tentativa en concurso real".



En el juicio oral celebrado en el Palacio de Tribunales ubicado en pleno centro de la capital jujeña, se debatieron los hechos investigados en dos expedientes.



El primero de ellos ocurrió el 2 de marzo de 2017, aproximadamente a las 22.30, cuando Flores se presentó en el domicilio de su ex pareja, que se encontraba junto a sus hijos y una pareja de amigos.



Al llegar a las afueras del inmueble de la víctima, el hombre realizó una serie de disparos contra el frente de la casa, y los otros desde una ventana hacia el interior de la vivienda, contra su ex pareja y otra mujer.



Los tiros efectuados no llegaron a impactar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda, debido a que se arrojaron al piso y luego lograron ingresar a uno de los dormitorios, donde se refugiaron de las agresiones, según consta en la investigación.



Tras estos hechos, el acusado se dio a la fuga y posteriormente las victimas realizaron la denuncia en la sede policial.



El segundo hecho del que se lo acusó fue en febrero de 2017, cuando Flores amenazó a su ex pareja en reiteradas ocasiones, diciéndole que la mataría si no se iba con él.



En ese momento, le envió un video a la víctima en donde hacía ademanes con un arma de fuego y reiteraba las amenazas, expresándole que mataría a la familia de ella, motivo por el cual la mujer quedó alojada en el refugio Buen Pastor de la capital provincial.



El Tribunal que fijó la pena estuvo integrado por los jueces María Alejandra Tolaba, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas.



En sus alegatos, el fiscal Sergio Cuellar, al igual que la querellante, María Eugenia Zamar Herrera, del Centro de Asistencia a la Víctima, habían solicitado la pena de doce años de prisión para el acusado, en tanto Flores fue defendido técnicamente por la abogada Florencia Quintar.



En su resolución, los jueces absolvieron al acusado de los delitos de "tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización y adulteración de bienes registrables".