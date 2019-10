Condenan a un soldado israelí a un mes de trabajos comunitarios por asesinar a un palestino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un tribunal militar israelí sentenció hoy a un soldado a someterse a 30 días de trabajos comunitarios por asesinar de un disparo sin autorización a un joven palestino de 15 años en las protestas de Gaza, en julio de 2018.



El incidente se produjo durante una protesta el 13 de julio de 2018 cuando Othman Rami Halas, un joven palestino de 15 años, trepó a la valla divisoria y recibió un disparo no autorizado en el pecho, tras lo cual murió.



El militar, degradado al rango de soldado raso, llegó a un acuerdo negociado con la corte, admitió su culpabilidad y deberá cumplir 30 días de trabajos comunitarios en una base castrense, informó la agencia de noticias EFE.



La sentencia representa la primera pena a un soldado por abrir fuego durante las protestas en la valla de separación entre Gaza a Israel, donde murieron más de 300 manifestantes desde su inicio en marzo de 2018, según indican las cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.



Desde que se iniciaron las denominadas Marchas del Retorno, en las que miles de palestinos protestan cada viernes para reclamar el fin del bloqueo israelí sobre Gaza y el derecho al regreso de los refugiados, más de 9.000 personas resultaron heridas de bala por las tropas apostadas en la línea divisoria.



La corte dictaminó que el soldado actuó "sin recibir el permiso requerido de sus comandantes" y no obedeció las órdenes anteriores, por lo que vulneró las normas de combate.



Sin embargo, las fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que no se proporcionaron pruebas de que la acción del soldado haya causado la muerte de Halas, indicó el medio local Haaretz.



Según el fallo, el soldado disparó hacia Halas durante una protesta por el cruce de Karni, al este de la ciudad de Gaza, el 13 de julio de 2018.



En un video subido a las redes sociales, se lo puede ver a Halas junto a la valla de separación junto a varias mujeres y niños que ondean banderas palestinas.



Luego se lo ve intentando escalar la cerca para luego caer al suelo tras recibir disparos en el torso.



Su muerte fue declarada poco después en el campo.



La actuación israelí ante las movilizaciones fue criticada por entidades de derechos humanos, organizaciones humanitarias o Naciones Unidas, que este pasado septiembre alegó que los palestinos muertos y heridos en las protestas no representaban en su mayoría una amenaza real para los soldados u otras personas.



La comisión creada por la ONU para investigar la reacción israelí aseguró en febrero de 2018 que había "bases razonables" para considerar que el Ejército cometió "violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad", por lo que instó a Israel a investigar su actuación en las protestas.