Condenan al hombre que dijo haber disparado a un sujeto en un intento de robo

El sistema especial de Flagrancia en juicio abreviado resolvió la suspensión de juicio a prueba por 2 años y la realización de trabajo comunitario no remunerado hasta completar 40 horas en el plazo de 6 meses, además de una multa de $3.000 y $500 en concepto de reparación simbólica al casero que hace unos días informó que delincuentes intentaron robar en la finca que él tiene a su cuidado. Dicho acuerdo homologado por el juez.

El hecho por el que este hombre fue sentenciado, ocurrió cerca de la media noche de ayer jueves alrededor de las 23:30 horas, cuando desconocidos ingresaron a la finca “Las Lomas” en la localidad de Carpintería, en el departamento Pocito.

El hombre manifestó que la intención era la sustracción de válvulas y bombas de agua, siendo sorprendidos por el sereno de la finca quien repelió a los delincuentes con un arma de fuego (rifle de aire comprimido modificado aparentemente a calibre 22.

Efectuó un disparo hacia uno de ellos, y habría escuchado un grito no obstante se dieron a la fuga por el interior de los parrales y no pudo determinar con certeza si había herido o no a uno de ellos.

Se hizo un rastrillaje por la zona por parte de la Policía y Bomberos, Comando Radioeléctrico Sur y Sub-Comisaría Castro y no pudo darse con ellos debido a la oscuridad y la gran extensión de la finca. Se dio intervención en la causa de robo al Tercer Juzgado de Instrucción.

En este contexto alrededor de las 2:30 horas, personal de Subcomisaría Castro dio intervención al Fuero Especial de Flagrancia en cuanto a la tenencia ilegitima del arma de fuego utilizada por el sereno que fue identificado como Juan Chaparro.

De los presuntos ladrones no hubo novedades porque nunca ingresaron a ningún centro asistencial para recibir atención médica en caso de haber sido alcanzado por el proyectil que disparó Chaparro según habría sido su relato a la policía.