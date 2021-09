Condenaron a 10 años de prisión a un hombre que violó por dos a la sobrina de su pareja

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Se resguarda la identidad de la víctima y del victimario, para cuidar la integridad física y psicológica de la primera. Además porque se trata de una menor de edad y su posible abusador pertenece a su entorno familiar. Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

Un hombre, identificado con las iniciales M.A.F, recibió una condena de 10 años de prisión después de acordar un juicio abreviado por los actos de abuso sexual que cometió contra una sobrina de su pareja, que es menor de edad. Una denuncia, radicada en el centro Anivi, estipuló que los ultrajes fueron por dos años.

El delito es el de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la víctima que tiene 14 años actualmente. A M.A.F. lo denunciaron el 1 de mayo pasado y este viernes recibió la sentencia de un tribunal.

La investigación llevada contra el hombre, que fue dirigida por el fiscal de Anivi, Roberto Mallea, determinó que el detenido ultrajo sexualmente a la chica vía vaginal y anal, en reiteradas ocasiones desde que tenía 12 hasta los 14 años. Cuando terminaba de violarla, le explicaba para que no dijera nada "que nadie le creería" y así la tenía amenazada. Además le decía que si ella contaba lo que pasaba, produciría un daño en la familia.

Finalmente los ultrajes cesaron con la condena de este viernes. El sentenciado no podrá salir por 10 años, no tendrá ningún beneficio de salidas transitorias ni otro por una modificación en el Código Penal Argentino, que estableció que estos beneficios no se les otorgue a los penados por los delitos de abuso sexual y femicidio.