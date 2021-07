Condenaron a tres años y 8 meses de prisión al hombre que disparó a otro en Calingasta

La Justicia resolvió en un juicio abreviado mandar a la cárcel al hombre de 73 años quien el pasado domingo le disparó con una escopeta a un hombre que viajaba en su vehículo, cerca de Villa Nueva en el departamento Calingasta, el disparo dio en el parabrisas entre el conductor y su esposa que lo acompañaba además de un hijo que viajaba en la parte trasera por donde salió el disparo atravesando la luneta.

La pena para el imputado Osvaldo Sánchez de 73 años resultó de 3 años y 8 meses de prisión efectiva.

Como dato destacado del juicio, fue rechazado para ejercer la defensa del acusado, el abogado particular quien no pudo acreditar su personería y el juez resolvió no hacer lugar al pedido del letrado.

El caso por el cual fue enjuiciado Sánchez, se remonta al pasado domingo 4 de julio, cuando cerca de las 13 horas, este hombre que se desplazaba en una camioneta VW Amarock de la cual descendió e interceptó en la ruta 412 al señor José Luis Cortez, quien vive en el barrio Alto Verde S/N, Calingasta. La víctima viajaba en una Renault Kangoo con su esposa y un hijo. El señor Sánchez tras amenazar a Cortez le disparó con una escopeta marca Winchester calibre 44 que fue secuestrada el mismo día domingo cuando detuvieron a Sánchez.

La escopeta Winchester calibre 44 que fue secuetrada por la Policía y con la que Sánchez efectuó el disparo.

El proyectil impactó en el parabrisas del utilitario entre ambos ocupantes del rodado y salió por la luneta en la parte trasera donde viajaba su hijo. El desenlace podría haber sido grave, pero ninguno de los que viajaban en la Kangoo resultaron heridos.

El ataque habría sido porque el señor Sánchez de endilgaba a Cortez un robo de dinero y mercadería, por eso le disparó y le dijo que lo iba a amatar. Tras el violento episodio Cortez pudo irse del lugar y se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia.

Personal de Comisaría 16º de la Villa Calingasta, se dirigió al lugar donde se produjo la agresión y en la ruta detuvieron al agresor, quien circulaba por ruta 419 cerca de su casa.

Los efectivos encontraron en el vehículo el rifle con el cual efectuó el disparo, por lo que procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría 16º.

Ahora el hombre deberá cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial acusado del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, amenazas agravadas por el uso de arma, abuso de armas y daño en concurso real. El señor Sánchez aceptó la condena y los cargos que le imputaron.