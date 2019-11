Condenaron en Jujuy a 13 años de prisión a un hombre acusado de violar a una nena de 12

El Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy condenó hoy a 13 años de prisión a José Dávalos, de 60 años, acusado de violar a una nena de 12 en la ciudad jujeña de San Pedro, en un fallo considerado "ejemplar" por parte de los familiares de la víctima.



Según informaron fuentes judiciales, el caso de abuso por el que la menor quedó embarazada tomó relevancia en enero de este año al generarse controversias por la respuesta sanitaria al pedido de la interrupción legal del mismo, marco en el que se avanzará ahora en una demanda civil contra el Estado.



Respecto a la condena, la abogada de la familia de la víctima, Mariana Vargas, manifestó que como parte querellante en el proceso quedaron "totalmente satisfechos" ya que si bien habían solicitado 15 años y la fiscalía 12, se superó el promedio de años de prisión en este tipo de caso.



"En estos caso lo habitual son ocho años, por lo que creo que hemos logrado una condena ejemplar, de hecho que hasta se dio un año más de lo que pidió la Fiscalía que ya lo considerábamos ejemplar", señaló Vargas en dialogo con la prensa.



Agregó que el fallo colabora a "recuperar la esfera de libertades que se les ha robado a las mujeres", que "no quieren, por ejemplo, salir de noche por miedo a que las violen", y deseó que "ojalá para adelante los casos que vengan sigan esta suerte".



En tanto, Vargas expuso que la situación de las mujeres en Jujuy es "muy grave" y marcó que solo en el ramal jujeño, donde se encuentra San Pedro, "se produce una denuncia de abuso por día", según un dato aportado por el fiscal interviniente en el proceso.



Por otro lado, la letrada se refirió a la demanda civil que iniciará la familia de la menor contra el Estado, con el planteo de que "a la niña se le negó el derecho al aborto que pidió desde el momento en el que confirmó el embarazo".



Al respecto, puntualizó que "mientras demoraban la ILE y otros iban diciendo cosas en los medios de cómo se salvaba las dos vidas, a la menor se le plantaba que la única forma de no sufrir más era una cesárea, que se podría haber hecho, pero tendrían que haber garantizado que no pudiera nacer, porque el aborto es eso, la muerte del feto".



"Esta niña fue madre, por horas, pero fue madre y eso no se olvida y lo sabemos. Negar un derecho que desde 1920 tenemos, fue tortura y esa es la demanda que vamos a interponer a la justicia para que se condene al Estado y se indemnice a la niña", concluyó.



El caso se difundió luego de que el pasado 11 de enero la niña asistiera a un centro de salud de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde vive, por fuertes dolores estomacales, y allí se constatara que estaba embarazada de 23 semanas.



La familia inmediatamente pidió la interrupción del embarazo e hizo la denuncia por violación contra el vecino, imputado por "abuso sexual con acceso carnal" y ahora condenado a 13 años de prisión.



Luego de una semana de evaluación del caso, la respuesta sanitaria de la provincia fue que se le realizara una cesárea a la menor, "para respetar tanto la voluntad de la nena como la de su madre", según se había informado oficialmente.



Sin embargo, tras el procedimiento que generó satisfacción entre los grupos "pro vida" y rechazo por parte de colectivos feministas, nació una beba que falleció a los pocos días.