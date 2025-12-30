El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (Sfwmd) implementó una estrategia inédita para enfrentar la proliferación de pitones birmanas en los Everglades: el uso de conejos robot diseñados para atraer a estas serpientes invasoras y facilitar su localización antes de que se reproduzcan. El sistema comenzó a desplegarse como prueba durante el verano boreal de 2025.

Los dispositivos imitan el aspecto, el movimiento y el olor de los conejos de los pantanos, una de las presas habituales de las pitones en los ecosistemas del sur de Florida. Según informó Associated Press, cada señuelo se fabrica a partir de un juguete modificado, al que se le incorporan motores, calentadores, difusores de aroma, paneles solares y un sistema de encendido y apagado remoto.

De acuerdo con el Sfwmd, los conejos robot se colocan dentro de pequeños corrales monitoreados con cámaras. Cuando una pitón birmana se aproxima al señuelo, el sistema emite una señal de alerta que permite a los equipos especializados intervenir y retirar al animal del entorno natural.

Las pruebas se desarrollan en distintos puntos del sur de Florida, incluidos sectores de los Everglades, West Palm Beach y Fort Lauderdale. El proyecto es llevado adelante por el Sfwmd junto con investigadores de la Universidad de Florida, y en esta fase experimental se desplegaron 120 conejos robot, cada uno con un costo aproximado de 4.000 dólares, financiados por el propio organismo.

El biólogo Mike Kirkland, referente del programa de control de especies invasoras del Sfwmd, explicó que la estrategia apunta principalmente a pitones birmanas adultas, que pueden medir entre tres y cinco metros de largo. El uso de animales vivos como señuelo fue evaluado previamente, pero descartado por su elevado costo y complejidad operativa.

La pitón birmana es considerada una grave amenaza ambiental en Florida. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, su presencia se debe a escapes y liberaciones de mascotas exóticas. Cada hembra puede poner entre 50 y 100 huevos, lo que favorece una rápida expansión de la población.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida, estos reptiles están presentes en el sur del estado desde 1979 y han provocado un fuerte impacto en la fauna local. En el Parque Nacional Everglades se registró una reducción de hasta el 95% de los mamíferos con pelaje, además de una disminución significativa de aves y otros animales nativos.

Especialistas advierten que solo se detectan entre uno y tres ejemplares por cada 100 pitones que habitan el ecosistema, lo que dificulta su control. Frente a este escenario, las autoridades sostienen que herramientas innovadoras, como los conejos robóticos, podrían marcar una diferencia en la lucha contra una de las especies invasoras más complejas de manejar.