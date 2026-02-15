Después de mucho tiempo y una larga ausencia, renacerá el festival “Tumanas Rock”, el encuentro de bandas sanjuaninas que mantiene encendido el espíritu comunitario y autogestivo a Valle Fértil. Los días 20, 21 y 22 de febrero, serán las tres jornadas consecutivas para que el rock cuyano suene a su máxima potencia de la mano de las agrupaciones reconocidas en la escena regional de la música independiente.

El punto de encuentro será en el complejo hotelero “Las Tumanas Extremo” y el festival, cabe destacar, que tendrá un carácter solidario. Con el lema “Agua para nuestros ríos”, el encuentro servirá para una campana colectiva y sin fines de lucro con el propósito de recaudar bidones de agua mineral de 5 litros y alimentos no perecederos para destinarlos a las comunidades vallistas. Esos son los elementos en qué consistirá la entrada para el público.

Las bandas que participarán y están confirmadas son La Bestia Rock, La Oeste, Tres Tiros, Poder Cívil, Yukon, Yo Soy Yo, Huaykil, Sopapo, Nacho & Homero & Mati, Después de Viejos, Perdóname Dolores y Palusunsystem (viene de Buenos Aires).

Además de la música, el evento contará con ceremonias por el agua y de sanación a cargo de OMTA, guía espiritual del Pueblo Nación Preexistente Guarpe Pynkanta, integrando espacios de reflexión y conexión con el territorio.

“Tumanas Rock” vuelve así a convertirse en un punto de encuentro para la cultura independiente, la música en vivo y la conciencia colectiva, celebrando el arte y la comunidad en el corazón de Valle Fértil.

La última edición realizada en el festival, data de 2015, históricamente, el evento se caracterizó por su consigna en defensa del medio ambiente, la autogestión y el espíritu comunitario.