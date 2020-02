Confirmaron el primer caso de dengue autóctono de Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó hoy el primer caso de dengue autóctono en lo que va del año, una mujer de más de 60 años con residencia en la zona céntrica de Paraná y sin antecedentes de viaje en los últimos 30 días.



Asimismo, recordó anteriormente se registraron 18 casos importados en Entre Ríos del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti: nueve en Gualeguaychú; cuatro en Diamante; tres en Concordia y dos en Paraná.



El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, destacó hoy que el último caso "no tiene antecedentes de viajes en los últimos 30 días" por lo que "las acciones a implementar en terreno se modifican".



Por eso, el organismo provincial junto con el Municipio de Paraná comenzó una "búsqueda de casos sospechosos, que no se hayan diagnosticado" y luego iniciará un programa de "fumigación introdomiciliaria".



La mujer afectada hizo la consulta en un establecimiento privado de la capital provincial donde solicitaron la realización de los estudios confirmatorios en el laboratorio central de Epidemiología.



En conferencia de prensa, Garcilazo indicó que ante cualquier síntoma "igual a los de una gripe pero sin síntomas respiratorios hay que consultar con un médico" y a su ves "es importante que el medico sospeche de la enfermedad y notifique".



"La mujer evolucionó bien, no ha requerido internación y se encuentra con atención domiciliaria y aislamiento entomológico, con un seguimiento de su médico de cabecera", agregó.



Finalmente, dijo que se trata de "un tipo de dengue, el Den4, que no estuvo en 2016 y 2018, en otros casos autóctonos".



"Tener 18 casos de dengue importados no es una situación habitual, por lo tanto la circulación que tenemos a nivel regional es muy alta", concluyó.



El Ministerio provincial activó un programa de descacharrización (eliminación de objetos que puedan acumular agua) y el Municipio un protocolo de fumigación en la zona donde reside la mujer afectada.



Además, recomendaron "aplicarse repelente en las primeras horas de la mañana y al atardecer", momentos donde el mosquito "pica con más frecuencia".



Pidió "colocar mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar arena húmeda en floreros y plantas acuáticas; tirar los objetos que puedan acumular agua y cambiar el bebedero de animales al menos una vez por día".