Confirmaron el sexto caso de coronavirus en San Juan: es importado

El Ministerio de Salud Pública a través de la División Epidemiología y de la División Bioquímica confirmó el sexto caso de coronavirus en la provincia.

"Se trata de un caso importado y asintomático que ha permanecido aislado desde su arribo a la provincia, de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública", afirmaron en un comunicado.

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, aseguró que está "en muy buen estado de salud" y es asintomático. "Si no tiene síntomas no hay que hacer ningún tratamiento en particular", explicó.