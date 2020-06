Conflicto territorial en La Chacras: “No soy colonizador ni caudillo, soy una persona de bien”

Tras la denuncia por amenaza y usurpación que radicaron este miércoles en la Comisaría 9ª de Caucete los miembros de la comunidad huarpe de Las Chacras contra Mario Brizuela, el acusado dialogó con DIARIO HUARPE y aseguró que nunca amenazó a nadie y que él no es usurpador.

“Tengo todo para aportar a la justicia y mostrar que estas personas mienten y van con mala intención por delante. Voy a ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia. Para que estas personas sepan que con la Justicia no se juega”, dijo Brizuela.

Brizuela dice que los que lo denunciaron no forman parte de una comunidad huarpe y que en realidad son ellos tratan de quedarse ilegalmente con un campo que tiene título.

“Quiero dejar en claro que estoy facultado por un poder general de administración y disposición para cerrar el campo y poner carteles de propiedad privada”, dijo Brizuela “Dejo en claro también que todos los derechos en los cuales me baso dejan en evidencia que no soy un seudo colonizador ni un caudillo: soy una persona de bien, padre de familia, civilizado y partidario de La Paz y la justicia”.

Brizuela asegura que las acusaciones son falsas y que son los pobladores de Las Chacras los que lo amenazan.

“Estas personas son agresivas, amedrentadoras, siempre pasan por la propiedad ostentando cuchillos en la cintura y provocando de una manera ya intolerable. Tengo más de 14 denuncias penales en contra de personas que dicen ser de esa comunidad huarpe. Denuncias por amenazas, coacción, daño a la propiedad y hasta me sustrajeron objetos de la vivienda. Todo lo que digo tengo pruebas”.

Brizuela dejó firme su postura: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia, para que estas personas sepan que con esto no se juega. Dejo fotos de declaratoria de heredero, mensura, impuestos pagos y denuncias penales. Yo hablo con pruebas", concluyó.

Descargo y explicación completo de Mario Brizuela

Mi nombre es Mario Brizuela, quiero hacer mi descargo público por una denuncia que se me hizo afectando mi buen nombre y honor, radicada por personas de una presunta comunidad huarpe. Denuncia que se hace en mi contra, tildándome de seudo colonizador y caudillo... Se dijeron barbaridades de mí, cosas que faltan totalmente a la verdad y que estas personas tendrán que demostrar la culpabilidad en la justicia de los delitos que se me imputan.

Quiero aprovechar para remarcar que estas personas tratan de quedarse ilegalmente con un campo que tiene título. El primero se hizo en el año 1926 y luego los habitantes del pueblo de Las Chacras (se dividen en 2 bandos), inician una posesión veinteañal y se gana en el año 1976 (juicio que llevó la Dra. Nilda Atencio de Ortiz). Quedando afuera de la posesión uno de los bandos que son los que hoy se hacen llamar huarpes.

El campo está en condominio con 26 dueños (solo uno queda con vida: el Sr. Juan Andrada y los otros 25, fallecidos). A cada condominio le corresponde la 1,26 avas partes. Todo tiene inscripción en el registro de la propiedad, tal como lo demuestran las inscripciones de dominio. En el año 2018 mi abuela política toma conocimiento que fue estafada por un abogado de Caucete que inició el proceso sucesorio de su señor padre Cosme Andrada. Mi abuela, Etelvina Andrada como su prima Nélida Pascuala Marín y otros presuntos herederos, fueron engañados que obtendrían escritura y mensura por el campo que le pertenecía a sus padres, y lo único que hicieron fue firmar una sesión de derecho onerosa por el 50% que les pudiera corresponder cuando recibieran la herencia.

Luego de tomar conocimiento de esta estafa se radicaron las denuncias correspondientes en fiscalía de instrucción de turno y luego pasa al Quinto Juzgado de Instrucción, causa que sigue vigente. El 28 de mayo del 2019 se dicta declaratoria de herederos por el fallecimiento de Cosme Andrada, a su única y universal heredera la Sra. Etelvina Andrada en autos número 22340/B caratulados Cosme Andrada Y Vera Anastasia ante el Juzgado De Paz de Caucete. También se dictó declaratoria de herederos en autos número 21527/b caratulados Marín Tranquilino y Andrada Juana Isidra. Y se declara como heredera a la señora Pascuala Nélida Marín, con domicilio en el pueblo Las Chacras calle Bartolomé Mitre S/N. Estas personas no son ajenas al lugar como estos personajes dicen, sino que ellos muy bien saben y conocen a estas mujeres. Conocen sus padres y a sus abuelos que fueron oriundos de ese lugar. Quiero dejar en claro que estoy facultado por un poder general de administración y disposición otorgado por Etelvina Andrada Y Nélida Pascuala Marín. Escritura Nº 31 Folio 45, el cual me faculta para cerrar el campo y poner carteles de propiedad privada porque así lo es. Y el artículo 1986 del CCCN faculta a las herederas a disponer del bien como así también a los restantes condóminos que ostenten iguales derechos. Dejo en claro también que todos los derechos en los cuales me baso dejan en evidencia que no soy un seudo colonizador ni un caudillo: soy una persona de bien, padre de familia, civilizado y partidario de La Paz y la justicia. Todo lo que estas personas denunciaron es totalmente falso y en la justicia se demostrará. Es todo lo contrario, estas personas son agresivas, amedrentadoras, siempre pasan por la propiedad ostentando cuchillos en la cintura y provocando de una manera ya intolerable. Tengo más de 14 denuncias penales en contra de personas que dicen ser de esa comunidad huarpe. Denuncias por amenazas, coacción, daño a la propiedad y hasta me sustrajeron objetos de la vivienda. Todo lo que digo tengo pruebas. El día 19 de julio del 2019 por pedido de la Sra. Etelvina me dirigí a la propiedad de Las Chacras a realizar la mensura del predio, y nos encontramos con más de 30 personas oponiéndose sin ningún tipo de derecho, insultando, amenazando, utilizando palabras irreproducibles. A tal punto que nos vimos en la obligación de acudir a la seccional unidad rural Nº 1 de Vallecito y pedir auxilio a los uniformados. Denuncia que se tramita ante el tercer juzgado de instrucción. Luego el día 17 de octubre del 2019 se reunieron los supuestos Huarpes en un lugar llamado La Ramada en el mismo pueblo, y un hombre se apersonó en la propiedad de mi abuela y pidió a los locatarios los papeles de la finca. Ahora me pregunto: ¿Con qué derecho ellos actúan de esa manera? (fotos que voy a dejar en evidencia en esta nota).Cansado ya de estos actos realicé la denuncia correspondiente el día 29 de abril del corriente año, en la seccional 9 de Caucete.

Para ir cerrando, el día 31/05/2020 yo me encontraba en Las Chacras (fui a colocar carteles en el campo), y el señor David Andrada se apersono por la propiedad de una manera despectiva y pidiendo que le diera explicaciones de porque había colocado carteles en el campo. Educadamente lo hice pasar al interior de la propiedad y le mostré todos los derechos que me facultan. Siempre fui amable y educado con él. Para que no se diga o invite cualquier cosa filmé cuando llego todo lo que se habló. y cuando el sr se retiró se fue sin despedirse y de muy mal modo. Tengo todo para aportar a la justicia y mostrar que estas personas solo mienten y van con mala intención por delante. Dejo en público conocimiento que voy a ir hasta las últimas consecuencias en la justicia. Para que estas personas sepan que con la justicia no se juega. Dejo fotos de declaratoria de heredero, mensura, impuestos pagos y denuncias penales. Yo hablo con pruebas.