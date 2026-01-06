Consejos para desintoxicarse después de la fiestas: paso a paso

Después de los excesos gastronómicos de fin de año y ante las altas temperaturas del verano, retomar una alimentación equilibrada se vuelve esencial para el bienestar. Expertos en nutrición brindan recomendaciones prácticas para desintoxicar el organismo y afrontar el calor de manera saludable.

Enfoque en lo natural: el primer paso tras las fiestas

Tras el consumo habitual de platos abundantes y procesados durante las celebraciones, los especialistas sugieren un giro hacia opciones más frescas y livianas.

Publicidad

Recomendaciones clave:

Desayunos y meriendas: incluir frutas frescas, yogures descremados, licuados naturales y bebidas vegetales.

Almuerzos y cenas: optar por ensaladas variadas con verduras de estación (tomate, pepino, lechuga, espárragos), a las que pueden sumarse pastas integrales o arroz. Un toque de frutas cítricas como naranja o pomelo aporta frescura y vitaminas adicionales.

Proteínas: preferir carnes magras (pollo, pescado) cocinadas a la plancha o al vapor, y moderar el consumo de carnes rojas grasas y embutidos.

Hidratación: prioridad absoluta en temporada de calor

Con temperaturas que suelen superar los 30°C en la región, mantener una hidratación adecuada es fundamental. Los expertos recuerdan que la sensación de sed ya es un indicio de deshidratación inicial.

Pautas básicas:

Consumir entre 1,5 y 2,5 litros de líquidos al día, considerando el agua contenida en frutas y verduras.

Preparar aguas saborizadas naturales con rodajas de limón, naranja, hierbas frescas o frutas de estación.

Evitar el exceso de bebidas azucaradas o alcohólicas, que pueden dificultar la recuperación post-fiestas.

El ejercicio es un complemento esencial, pero debe practicarse con precaución durante los días de calor intenso.

Publicidad

Sugerencias de los especialistas:

Realizar caminatas u otras actividades moderadas en las primeras horas de la mañana o después del atardecer.

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación es más potente.

La combinación de movimiento regular y alimentación liviana contribuye a restaurar el equilibrio del organismo.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de intoxicaciones alimentarias, por lo que los expertos enfatizan la importancia de manipular y conservar correctamente lo que consumimos.

Precauciones indispensables: