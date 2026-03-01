Departamentales > Rivadavia
La policía investiga el robo a un repartidor de comidas
POR REDACCIÓN
La UFI de Delitos contra la Propiedad investiga el robo agravado por uso de arma de fuego en un hecho delictivo en el Lote Hogar 2541, de Rivadavia.
Allí se produjo un robo a un trabajador de reparto de comida, quien fue abordado y atacado por dos personas del lugar. Los sujetos le golpearon la cabeza y lo amenazaron con un arma de fuego, posteriormente le robaron la mercadería que cargaba en su motocicleta.
Si bien, el delito fue consumado el jueves, fuentes oficiales informaron que están rastreando la zona para dar con los sospechoso.
De acuerdo a lo informado, personal de la Comisaría 34° tomó intervención tras una comisión solicitada por el Comando Radioeléctrico (Halcón) y se entrevistó con Fernando Vila, quien manifestó desempeñarse como repartidor de la distribuidora “El Gringo”. El trabajador relató que mientras realizaba entregas en el interior del Lote Hogar 2541 fue abordado por un hombre.
Siempre según el testimonio del damnificado, el sujeto le exhibió un arma de fuego y le sustrajo mercadería variada. Además, lo habría agredido físicamente, golpeándolo en la cabeza con la cacha del arma antes de darse a la fuga.
La víctima indicó que reconocería al presunto autor, a quien identificó con el apellido “Arrieta”.
Por la gravedad del hecho, se dispuso comunicación urgente con la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que impartió directivas para avanzar con la investigación correspondiente.
