El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos Guillermo Michel (que pertenece al bloque de Unión por la Patria) cuestionó con dureza el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la recategorización ilegal de monotributistas y sostuvo que se está aplicando un criterio que parte de la presunción de culpa sobre pequeños contribuyentes.

Ante esta situación, presentó un proyecto para establecer un cese de 180 días en las recategorizaciones de oficio como medida de alivio, aunque aclaró que el problema de fondo es el enfoque adoptado por el organismo fiscal.

“Nosotros sancionamos el año pasado una ley de inocencia fiscal para dar cierta flexibilidad a los contribuyentes. Lo que ocurre con los monotributistas es que se aplicó un criterio de culpabilidad fiscal, de tratarlos como culpables de entrada”, explicó el legislador en una nota a Radio AM 750.

Michel detalló que el fisco cuenta con herramientas para categorizar de oficio cuando se superan determinados parámetros, a través de lo que se conoce como “cruce sistémico”. Sin embargo, advirtió que en muchos casos se habrían tomado controles “a la ligera” e incorporado como ingresos montos que no son genuinos, lo que dispara recategorizaciones automáticas.

“Cuando te recategorizan no solo te pasan de categoría, sino que te reclaman hacia atrás la diferencia de dinero”, subrayó. Y recordó que de los cinco millones de monotributistas, más del 80% está en las categorías A y B, las más bajas del régimen.

Si bien existe la posibilidad de hacer un descargo ante el organismo, el diputado planteó que no todos los trabajadores están en igualdad de condiciones para enfrentar ese trámite. “Eso se lo pueden pedir a alguien que está sentado en su oficina. Pero qué pasa con un fletero con su F-100 en el interior que ni se debe acordar de la clave fiscal”, ejemplificó.

Michel enmarcó la situación de los monotributistas en un esquema más amplio de política tributaria y económica que, según su visión, perjudica a trabajadores y pequeños contribuyentes.

“Los únicos impuestos que bajaron fueron a los bienes personales de argentinos que tienen cuentas en el exterior, que benefició a 10 mil argentinos. Y ahora, con la reforma laboral, si se aprueba, el impuesto a las embarcaciones y autos de lujo”, señaló.

En contrapartida, enumeró una serie de medidas que impactan sobre sectores medios y trabajadores: “Subió Ganancias para los trabajadores, eliminaron la devolución del 21% del IVA, sube muy fuerte el impuesto a los combustibles todas las semanas y subió el monotributo”.

Según el legislador, el argumento oficial para estas decisiones es contener la inflación y sostener la apertura de importaciones. “Tiene que ver con darle un beneficio a su base electoral”, sostuvo.

Michel aclaró que no adhiere a un modelo de economía cerrada, pero cuestionó la falta de políticas para defender la producción local. “No creo en una economía cerrada como la de Cuba o Venezuela, pero miremos lo que hace Donald Trump defendiendo su industria y sus trabajadores, aplicando aranceles e impuestos a la paquetería que viene de China”, afirmó.

En esa línea, planteó interrogantes sobre la lógica de algunas importaciones. “Uno puede discutir si en Argentina se pueden fabricar celulares o no, pero denme una razón para importar pechuga de pollo de Brasil o bondiola de cerdo”, expresó.

Para Michel, la apertura indiscriminada no solo busca bajar precios, sino también disciplinar al empresariado local generando competencia externa en un contexto donde, advirtió, el mercado no funciona de manera aislada. “En el medio hay cadenas de valor. A ese supermercado que vende pollo le aumentó la luz, los impuestos y otros servicios. Entonces la variable de ajuste termina siendo el salario”, sostuvo.

Y concluyó con una advertencia: “Si la forma que creen de contener la inflación es ajustando la demanda y congelando los sueldos, vamos a tener la paz de los cementerios. No vamos a tener inflación porque nadie va a consumir”.