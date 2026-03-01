El primer ministro británico, Keir Starmer, sufrió la peor de sus pesadillas a medida que los resultados del escrutinio llegaban en la madrugada del viernes. La candidata del Partido Verde en la elección parcial de la circunscripción de Gorton y Denton, Hannah Spencer, (plomera profesión) con enorme energía personal y gran vocación pública, ha logrado una victoria arrolladora y ha conquistado un escaño que el Partido Laborista había retenido con comodidad en los últimos 15 años.

El desenlace de estos comicios confirma tres presagios que colocan al borde del precipicio al primer ministro británico. Los electores ya no ven al Partido Laborista como el voto útil para frenar el ascenso de la ultraderecha, que en estas elecciones ha quedado en segunda posición.

El renovado Partido Verde de Zack Polanski, llama a las cosas por su nombre en asuntos como Gaza, Donald Trump o desigualdad social, cuya proclama se ha convertido en una alternativa real y con posibilidades de alcanzar mayoría en el Parlamento. El voto progresista ha hecho algo más que fragmentarse: se ha dividido, hasta el punto de que ha surgido la posibilidad real de un sorpasso al laborismo.

El Reino Unido empieza a sufrir la convulsión política que ya experimentan otros países europeos. Porque si el laborismo teme ahora ser reemplazado por una fuerza de nuevo cuño, más extrema, más a la izquierda, el Partido Conservador hace ya mucho tiempo que sufre de lo mismo. El Partido ultraderechista Reform UK de Nigel Farage, lleva camino de sustituir por completo a los “Tories” en el corazón de los votantes británicos de derechas.

“Ha sido un resultado decepcionante”, ha admitido Starmer, pero “los Gobiernos suelen recibir este castigo en este tipo de elecciones”. El primer ministro ha asegurado que entiende que los votantes estén “frustrados” e “impacientes por un cambio”, pero no ha dado la menor señal de pensar en una retirada. “Lucharé por esa gente mientras me quede aliento”, ha dicho.

Los resultados de Gorton y Denton han supuesto un aviso serio del vuelco general que está por llegar. El Partido Verde ha obtenido la primera posición, con un 41% de los votos; Reform UK ha logrado un 29%; el Partido Laborista, un 26%. En el caso de los conservadores, su presencia y apoyo han sido residuales, con un 2% de los votos.

Pero la gran tragedia para el laborismo es que, en estas elecciones parciales ha perdido de golpe 25 puntos porcentuales. “El Partido Laborista debe dejar de ensayar trucos y volver a ser el Partido Laborista. Deja de escuchar a tus amigos ricos y comienza a escuchar a la gente corriente”, ha reclamado a Starmer Sharon Graham, la secretaria general de Unite, la central sindical más potente del Reino Unido. Graham mantiene desde hace tiempo una crítica pública y feroz contra el primer ministro, pero su reacción de este viernes representa el hartazgo del ala más a la izquierda del laborismo.

Las elecciones parciales se celebran cada vez que un diputado renuncia a su escaño, sea por enfermedad, por circunstancias personales, por fallecimiento o porque un escándalo fuerza su dimisión. Los votantes de la circunscripción acuden de nuevo a las urnas, y esos comicios son siempre interpretados como un termómetro de la realidad política general.





“No solo es que estos resultados vayan a hacer mucho más difícil la vida a Starmer. Es peor que eso, porque el Partido Laborista ha perdido de una manera terrible. Ha quedado 15 puntos por detrás de los verdes”, ha señalado en la BBC el sociólogo John Curtice, una voz imprescindible para entender los resultados electorales del Reino Unido de los últimos años.

La irrupción en la política británica de Zack Polanski, un político de 43 años que apenas lleva unos meses al frente del Partido Verde, ha supuesto todo un vuelco en la izquierda tradicional británica. Su llamado “ecopopulismo”, un modo directo y fresco de defender propuestas de izquierdas como un aumento de impuestos a las grandes fortunas, ha sido abrazado por gran parte de un electorado progresista harto de la tibieza de Starmer. Sus críticos acusan a Polanski de no tener bien hechos los cálculos y de jugar con planteamientos económicos poco realistas, pero eso no parece preocupar mucho a sus votantes.

Con esta victoria, los verdes pasan a tener cinco diputados en el Parlamento. Una cifra escasa, comparada con los 404 de los laboristas o los 72 de los liberales-demócratas. Pero el sistema mayoritario británico, que da el escaño de cada circunscripción al partido más votado y arroja a la basura el resto de papeletas, es engañoso. En muchas urnas, los verdes fueron los segundos más votados. Y el resultado de Gorton y Denton demuestra que la suerte puede cambiar de bando fácilmente.

El candidato ultra, Matt Goodwin, ha aprovechado la celebración de su sorprendente segunda posición para agitar el espectro de la izquierda radical y de la islamofobia tan del agrado de los votantes de Reform UK.

“A los progresistas los han adoctrinado sobre cómo votar. Hemos visto a una coalición de islamistas y de progresistas woke que se han aliado para conquistar la circunscripción", ha pretendido señalar.

¿Quién es la plomera Hannah Spencer?

La encargada de haberle dado la vuelta a la mesa política ha sido una joven de 34 años. Hannah Spencer tuvo un discurso potente tras los comicios: “La vida ha cambiado. Ahora en vez de trabajar por tener una buena vida, lo hacemos para llenarle los bolsillos a los billonarios. Nos están desangrando”.

Sus inicios en la vida política vienen de 2023, cuando logró convertirse en concejala del Ayuntamiento de Trafford. Al año siguiente, se presentó a las elecciones generales, poniendo su mira en la alcaldía del Gran Mánchester —condado metropolitano del noroeste de Inglaterra que agrupa la ciudad de Manchester y otros nueve municipios— y una circunscripción parlamentaria de Cheshire. En los dos casos acabó ocupando la quinta posición.

En 2025, se alzó como la líder del Partido Verde en el Ayuntamiento de Trafford, a la par que, tras apoyar a Zack Polanski para hacer lo propio con el partido a escala nacional, este la nombró Portavoz de Migración y Apoyo a los Refugiados.

Hace dos años, cuando concurrió a la posición antes citada, basó su programa en las siguientes premisas: que la sociedad sea un lugar más justo, el discurso ambiental y el del coste de la vida.

También aboga por impulsar el transporte público, partiendo de la base de hacer la vida de ciclistas y peatones más fácil y segura. Además, pretendía tener un control de los medios suburbanos y ferroviarios más similar al que se hace en la ciudad de Londres.

Tal y como recoge Independent, en la fiesta de lanzamiento de la campaña comentó que no había ido a la universidad para estudiar Política. “Soy plomera aquí en Mánchester. He arreglado casas para ganarme la vida. Me paso las jornadas de trabajo en cocinas, baños y habitaciones de la gente”, expresó.

De acuerdo con diversos medios, la ganadora del escaño abandonó su educación a los 16 años, dejando la estela de una trayectoria y formación muy diferente a la de aquellos que, normalmente, moran la Cámara de los Comunes y la de los Lores en Westminster.

Tras aprender el oficio, la joven decidió montar su propio negocio: Hannah’s Household Plumbing. En los últimos años ha conseguido graduarse como ingeniera especializada en gas y yesera.

“No creo que sea algo extremista pensar que trabajar duro debería hacer que vivas bien”, es una de sus posiciones que dejó públicamente registradas a la prensa de la BBC. “Antes podías tener una casa, una buena vida, vacaciones... Pero, ahora, ¿a dónde te lleva esforzarte?”, cuestiona en voz alta en su discurso de campaña.