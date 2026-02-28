La película argentina “Belén”, de Dolores Fonzi, se alzó este fin de semana con el galardón a mejor película iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra en Barcelona.

Durante la gala de premiación, la directora aprovechó la ocasión y no ahorró palabras sobre la crítica situación que vive la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. “Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya… quiero agradecer a los académicos, agradecer y compartirlo con todas las películas de la terna, agradecer a Leticia Cristi, K&S Films, Javiera Balmaceda, Amazon MGM y a todo el equipo que hizo posible que esta película se haga", comenzó la actriz y realizadora.

Publicidad

“Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror. Ya se ha nombrado aquí el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos. Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la Humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa: la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro…”.



En ese momento Fonzi fue interrumpida por una resonante ovación que ganó el Auditorio Fórum CCIB, y siguió: “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso ya puso en venta el agua, o sea que no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

A su turno, la productora Leticia Cristi también dejó constancia del clima que se vive en la comunidad audiovisual argentina, en jaque por el vaciamiento del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales bajo el gobierno libertario. “Gracias a los miembros de la Academia... quiero dedicarle este premio a Belén, compartirlo con todas las mujeres, y compartirlo con mi país, dedicárselo a la Argentina. Acá estamos, vamos a seguir haciendo cine, queremos seguir haciendo cine, deseamos hacer cine”, logró cerrar cuando la música ya le indicaba que el tiempo se había acabado.

Publicidad

“Belén” tenía como contrincantes a “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile); “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil), y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Basada en el libro “Somos Belén”, de Ana Correa, el film de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.

Publicidad

Un proyecto que para Fonzi, según dijo en una entrevista previa con la agencia EFE, era “muy familiar”, no solo por su apoyo al caso de Belén, sino porque siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina.

La película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país porque esa ley está amenazada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, resaltó la actriz y directora.



Premios Goya en contexto

El Goya, considerado como una suerte de equivalente del Oscar para el cine hispanoparlante, consagró al cine argentino con el premio a la mejor película iberoamericana más veces que cualquier otro país de la región. Belén es el vigésimo título en obtener ese lauro, que la pantalla nacional conquistó por primera vez en la gala inaugural del Goya, realizada en 1986, con La película del rey.

La lista y prestigiosa de los triunfadores argentinos previos en esa categoría incluye títulos como Un lugar en el mundo, La odisea de los giles, Cenizas del paraíso, Plata quemada, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Relatos salvajes, El ciudadano ilustre y El clan. El último ganador argentino del Goya íberoamericano fue Argentina, 1985 en la edición de 2022.

Este año, en la gala número 40 de la historia del premio organizado y entregado por la Academia del Cine de España, la lista de nominados incluyó a otros dos argentinos que perdieron en sus respectivas categorías: Juan Minujín, candidato a mejor actor de reparto por la película española Los domingos, y el director Hernán Zin, candidato al mejor largometraje documental por 2025: todos somos Gaza.

Fue justamente la política internacional, y sobre todo los acontecimientos de las últimas horas que se desarrollan a partir del ataque de Estados Unidos e Irán a Israel, un tema presente durante toda la ceremonia del Goya. Buena parte de los asistentes y nominados, además de los presentadores (la cantante y actriz catalana Rigoberta Bandini y el actor gallego Luis Tosar) lucieron en lugares bien visibles distintivos con los colores de la bandera palestina o la expresión “Free Palestine”.

El mismo espíritu pareció haber inspirado el otorgamiento del Goya internacional de este año a la actriz estadounidense Susan Sarandon, una de las figuras de Hollywood de más alto perfil en cuanto al activismo político en favor de la causa palestina y contra Israel.

Sarandon, que también lució una emblema de apoyo a Palestina en la solapa de su elegantísimo vestido diseñado por la casa Armani, dejó sobre el escenario expresiones más bien genéricas relacionadas a la política, aunque con una referencia concreta al momento actual de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

“Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad yo miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país y esto me ayuda donde yo estoy, en medio del caos y de la represión, a sentirme menos sola”, dijo antes de saludar emocionada al público que le brindó una larga ovación de pie.