San Juan sumará una nueva terminal interna de ómnibus. Se trata del parador de colectivos que tendrá próximamente la Difunta Correa, con el que se busca ordenar el espacio del paraje y que esto ayude a impulsar el desarrollo turístico en la zona. La obra, que generará un ascenso y descenso seguro de pasajeros, será financiada con fondos nacionales por más de $64 millones y el próximo 23 de septiembre se realizará la apertura de sobres.

“El parador de colectivos estará ubicado en el ingreso del paraje, es decir, enfrente del santuario y la zona gastronómica. Allí se construirá un andén donde puedan hacer uso a la vez tres colectivos en donde la gente podrá ascender o descender de manera segura en un tiempo determinado”, así lo explicó Ana Licia Sánchez, directora de Planificación y Proyectos, a DIARIO HUARPE.

El llamado a licitación de este proyecto se realizó de manera oficial en los primeros días de septiembre y la apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 23, en horas de la mañana. El financiamiento será por parte del Ministerio de Turismo de la Nación, con un presupuesto oficial de $64.120.098,41. De acuerdo al llamado público, el plazo de ejecución es de 240 días y los pliegos son gratuitos, por lo que hasta este momento no se conoció quienes son las empresas interesadas para quedarse a cargo de las obras.

Según lo explicado por la funcionaria provincial, el futuro andén estará levantado unos 16 centímetros por encima de la calzada, es decir, que tendrá el mismo nivel que la vereda. Por lo tanto, tendrá dos pasos peatonales de la vereda al andén, lo que permitirá que la gente con movilidad reducida también pueda acceder fácilmente.

En cuanto a la infraestructura, del andén será techado con una estructura metálica con cubierta de chapa y sectores de madera. “Se espera que todos los colectivos que lleguen hasta el paraje de la Difunta Correa en modo de visita o de mediana y larga distancia tengan que pasar por el andén que va a ser construido”, agregó Sánchez.

La obra significará un antes y un después dentro del paraje, esto se debe a que el sentido de la circulación será único para evitar conflictos vehiculares. Es decir, ya no habrá un carril de ida y otro de vuelta. “El andén contará con un espacio de aproximadamente 350 m². Allí habrá tres contenedores para información y para tipo comercios, kioscos y drugstore. No habrá oficinas de estadía, es decir, no habrá locales para la venta de pasaje”, afirmó la directora de Planificación y Proyectos.

En este contexto, después de que se realice la apertura de sobres el próximo 23 de septiembre en las oficinas del Ministerio de Hacienda, se llevarán a cabo las evaluaciones correspondientes entre las empresas oferentes en un plazo de 15 días a un mes. Una vez definidos estos pasos se conocerá qué empresa quedará a cargo de la obra y esta tendrá un plazo de 240 días para finalizar esta transformación interna que tendrá el paraje de la Difunta Correa, en el departamento Caucete.