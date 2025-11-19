La búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera, de 17 años, sigue concentrando todos los esfuerzos en la Avenida del Mar de La Serena, Chile, donde un amplio operativo terrestre, aéreo y marítimo trabaja desde el lunes para dar con su paradero. El joven desapareció en la playa Cuatro Esquinas, en el mismo incidente en el que su hermano menor fue rescatado con vida.

El puesto de mando continúa instalado en la zona costera y coordina cada una de las acciones de rastreo. Desde primeras horas de la mañana de este miércoles, los equipos reanudaron los trabajos con drones, patrullas terrestres y el apoyo fundamental de pescadores de la caleta de Peñuelas, quienes recorren el sector mar adentro junto al personal especializado que opera sobre el borde costero.

La continuidad del operativo, que no se ha detenido desde el momento de la desaparición, mantiene la expectativa de familiares, turistas y residentes que siguen atentos cada actualización. Autoridades chilenas indicaron que las condiciones del mar siguen siendo desafiantes, pero que los recursos para la búsqueda se sostendrán mientras sea necesario. La información fue publicada originalmente por El Día de Chile, medio que sigue de cerca el caso.

Cómo evoluciona el hermano menor rescatado

Mientras tanto, el adolescente de 14 años, también sanjuanino, permanece internado en el Hospital de La Serena, donde su recuperación avanza de manera favorable. El recinto asistencial informó durante la tarde del miércoles que el joven “está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital”.

El menor había sido quien presentó mayores dificultades tras ser sacado del mar y recibió asistencia del SAMU antes de ser trasladado e internado. Su evolución positiva trajo alivio a la familia, aunque la preocupación continúa centrada en la búsqueda de su hermano mayor.