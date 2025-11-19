La comunidad educativa de la escuela Elvira de La Riestra quedó conmocionada tras la explosión de un experimento escolar que dejó gravemente herida a una alumna. El hecho ocurrió durante la muestra anual, cuando una maqueta de volcán habría entrado en combustión súbita por el uso de alcohol, generando un estallido que alcanzó de lleno a la estudiante.

La menor, de apellido Molina, sufrió quemaduras severas en el rostro, el cuello y el torso. Fue asistida en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladada al hospital Marcial Quiroga para las primeras curaciones. Debido a la gravedad, fue derivada al Hospital Rawson, donde permanece internada en terapia intensiva, entubada y bajo seguimiento crítico.

La madre de la niña, Evelín Cabrera, expresó en redes sociales su desesperación y denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades del establecimiento. “Nadie aún me ha dado una explicación sobre lo ocurrido”, escribió, acompañando el mensaje con el pedido de oración por la salud de su hija.

Según testimonios de padres que presenciaron la muestra, la actividad no contaba con controles adecuados. Aseguran que los matafuegos estaban vencidos y que no existían delimitaciones para separar al público de las áreas donde se manipulaban materiales inflamables. También apuntan a una falta de supervisión docente en las mesas de experimentos.

La indignación derivó en un llamado a no enviar a los alumnos a clases en los turnos mañana y tarde, como forma de exigir explicaciones inmediatas. Además, convocaron a una manifestación para este jueves a las 6:30 en la puerta de la escuela, reclamando responsabilidades y mejoras urgentes en los protocolos de seguridad.

Por el momento, la dirección del colegio mantiene silencio público y no ha emitido un comunicado oficial. La investigación interna y las pericias determinarán si hubo negligencia en el manejo de los materiales y si se incumplieron medidas de seguridad básicas.

El caso

El hecho ocurrió cuando se realizaba una demostración del clásico volcán escolar, cuyo funcionamiento, según las primeras versiones, incluía alcohol como acelerante. La combinación habría provocado una combustión repentina que prendió fuego a la alumna que estaba observando la actividad a corta distancia.

Bomberos, personal policial y servicios médicos acudieron al establecimiento apenas recibieron el alerta. La escena generó pánico entre estudiantes, padres y docentes, mientras los equipos de emergencia intentaban estabilizar a la menor antes de su traslado.